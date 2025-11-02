Смотреть онлайн Kleinmunchen/Blau-Weiss Linz (W) - SV Neulengbach (W) 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австрия — Австрия - Лига 1 - Женщины: Kleinmunchen/Blau-Weiss Linz (W) — SV Neulengbach (W), 11 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Sportanlage Kleinmunchen.
Превью матча Kleinmunchen/Blau-Weiss Linz (W) — SV Neulengbach (W)
Команда Kleinmunchen/Blau-Weiss Linz (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 2-15.