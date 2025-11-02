Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн Kleinmunchen/Blau-Weiss Linz (W) - SV Neulengbach (W) 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстрияАвстрия - Лига 1 - Женщины: Kleinmunchen/Blau-Weiss Linz (W)SV Neulengbach (W), 11 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Sportanlage Kleinmunchen.

МСК, 11 тур, Стадион: Sportanlage Kleinmunchen
Австрия - Лига 1 - Женщины
Kleinmunchen/Blau-Weiss Linz (W)
Завершен
0 : 1
02 ноября 2025
SV Neulengbach (W)
Превью матча Kleinmunchen/Blau-Weiss Linz (W) — SV Neulengbach (W)

Команда Kleinmunchen/Blau-Weiss Linz (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 2-15.

Игры 11 тур
02.11.2025
First Vienna FC 1894 (W)
4:1
FC Sudburgenland/TSV Hartberg (W)
Отменен
02.11.2025
Kleinmunchen/Blau-Weiss Linz (W)
0:1
SV Neulengbach (W)
Завершен
01.11.2025
SKN St Polten (W)
2:0
SK Sturm Graz (W)
Завершен
