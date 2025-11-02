Превью матча First Vienna FC 1894 (W) — FC Sudburgenland/TSV Hartberg (W)

Команда First Vienna FC 1894 (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 14-15. Команда FC Sudburgenland/TSV Hartberg (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 9-15. Команда First Vienna FC 1894 (W) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. FC Sudburgenland/TSV Hartberg (W) забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 24 августа 2025 на поле команды FC Sudburgenland/TSV Hartberg (W), в том матче победу одержали гостьи.