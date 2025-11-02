Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн First Vienna FC 1894 (W) - FC Sudburgenland/TSV Hartberg (W) 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстрияАвстрия - Лига 1 - Женщины: First Vienna FC 1894 (W)FC Sudburgenland/TSV Hartberg (W), 11 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Хохе Варте.

МСК, 11 тур, Стадион: Хохе Варте
Австрия - Лига 1 - Женщины
First Vienna FC 1894 (W)
8'
60'
77'
82'
Отменен
4 : 1
02 ноября 2025
FC Sudburgenland/TSV Hartberg (W)
24'
First Vienna FC 1894 (W) icon
8'
FC Sudburgenland/TSV Hartberg (W) icon
24'
Счет после первого тайма 1:1 : 1,1
First Vienna FC 1894 (W) icon
60'
First Vienna FC 1894 (W) icon
77'
First Vienna FC 1894 (W) icon
82'
Текстовая трансляция
8'
First Vienna FC 1894 (W) - 1-ый Гол
18'
Угловой
First Vienna FC 1894 (W) - Угловой
24'
FC Sudburgenland/TSV Hartberg (W) - 2-ой Гол
30'
Угловой
First Vienna FC 1894 (W) - Угловой
32'
Угловой
First Vienna FC 1894 (W) - Угловой
Счет после первого тайма 1:1 : 1,1
49'
Угловой
First Vienna FC 1894 (W) - Угловой
54'
Угловой
First Vienna FC 1894 (W) - Угловой
60'
First Vienna FC 1894 (W) - 3-ий Гол
70'
Угловой
First Vienna FC 1894 (W) - Угловой
74'
Угловой
First Vienna FC 1894 (W) - Угловой
77'
First Vienna FC 1894 (W) - 4-ый Гол
82'
First Vienna FC 1894 (W) - 5-ый Гол
90'
Угловой
First Vienna FC 1894 (W) - Угловой
90+3'
Угловой
First Vienna FC 1894 (W) - Угловой

Превью матча First Vienna FC 1894 (W) — FC Sudburgenland/TSV Hartberg (W)

Команда First Vienna FC 1894 (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 14-15. Команда FC Sudburgenland/TSV Hartberg (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 9-15. Команда First Vienna FC 1894 (W) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. FC Sudburgenland/TSV Hartberg (W) забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 24 августа 2025 на поле команды FC Sudburgenland/TSV Hartberg (W), в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

First Vienna FC 1894 (W)
First Vienna FC 1894 (W)
FC Sudburgenland/TSV Hartberg (W)
First Vienna FC 1894 (W)
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
24.08.2025
FC Sudburgenland/TSV Hartberg (W)
FC Sudburgenland/TSV Hartberg (W)
3:8
First Vienna FC 1894 (W)
First Vienna FC 1894 (W)
Обзор

Статистика матча

Атаки
129
71
Угловые
9
0
Удары мимо ворот
13
1
Удары в створ ворот
10
1
Игры 11 тур
02.11.2025
First Vienna FC 1894 (W)
4:1
FC Sudburgenland/TSV Hartberg (W)
Отменен
02.11.2025
Kleinmunchen/Blau-Weiss Linz (W)
0:1
SV Neulengbach (W)
Завершен
01.11.2025
SKN St Polten (W)
2:0
SK Sturm Graz (W)
Завершен
Комментарии к матчу
Рейтинг UEFA