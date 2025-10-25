Превью матча Obolon Kyiv — Полесье

Команда Obolon Kyiv в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 12-10. Команда Полесье, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 19-14. Команда Obolon Kyiv в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Полесье забивает 2, пропускает 1.