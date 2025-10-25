Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Obolon Kyiv - Полесье 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира УкраинаЧемпионат Украины по футболу. Высшая лига: Obolon KyivПолесье, 10 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Оболонь-Арена. Судить этот матч будет Paschal Igor.

МСК, 10 тур, Стадион: Оболонь-Арена
Чемпионат Украины по футболу. Высшая лига
Obolon Kyiv
Завершен
0 : 4
25 октября 2025
Полесье
31'
40'
52'
74'
Полесье icon
31'
Полесье icon
40'
Счет после первого тайма 0:2
Полесье icon
52'
Полесье icon
74'
Матч закончился со счётом 0:4
Текстовая трансляция
17'
Угловой
Obolon Kyiv - Угловой
31'
Полесье - 1-ый Гол
34'
Угловой
Obolon Kyiv - Угловой
40'
Полесье - 2-ой Гол
45'
Угловой
Полесье - Угловой
Счет после первого тайма 0:2
50'
Угловой
Полесье - Угловой
52'
Полесье - 3-ий Гол
74'
Полесье - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 0:4

Превью матча Obolon Kyiv — Полесье

Команда Obolon Kyiv в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 12-10. Команда Полесье, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 19-14. Команда Obolon Kyiv в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Полесье забивает 2, пропускает 1.

Obolon Kyiv Obolon Kyiv
95
Украина
Василий Курко
55
Украина
Сергей Суханов
3
Украина
Владислав Приймак
50
Украина
Дмитрий Семенов
14
Украина
Олег Ильин
24
Украина
Егор Прокопенко
6
Украина
Максим Чех
37
Украина
Валерий Дубко
5
Украина
Евгений Шевченко
9
Украина
Денис Устименко
1
Украина
Назарий Федоривский
Тренер
Украина
Oleksandr Antonenko
Полесье Полесье
5
Украина
Эдуард Сарапий
22
Украина
Vladyslav Veleten
45
Украина
Maksym Braharu
18
Украина
Александр Андриевский
29
Borel Tomandzoto
23
Украина
Евгений Волынец
9
Украина
Александр Филиппов
19
Украина
Владимир Шепелев
4
Украина
Никита Кравченко
15
Украина
Богдан Михайличенко
44
Украина
Сергей Чоботенко
Тренер
Украина
Руслан Ротань

Статистика матча

Владение мячом
Obolon Kyiv Obolon Kyiv
38%
Полесье Полесье
62%
Атаки
52
50
Угловые
2
2
Удары мимо ворот
2
5
Удары в створ ворот
5
6

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Paschal Igor ().

икон Карточки

За последние 2 матчей судья показал 6 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 2 матчей) Paschal Igor назначал пенальти

Игры 10 тур
26.10.2025
Динамо Киев
4:0
ФК Кривбасс Кривой Лог
Завершен
26.10.2025
Шахтёр Донецк
4:0
FC Kudrivka
Завершен
26.10.2025
Полтава
2:2
Колос Ковалевка
Завершен
25.10.2025
Obolon Kyiv
0:4
Полесье
Завершен
25.10.2025
ФК Металист 1925
0:1
ЛНЗ Лебедин
Завершен
24.10.2025
ФК Александрия
0:1
Epitsentr Kamianets-Podilskyi
Завершен
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA