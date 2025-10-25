Смотреть онлайн Obolon Kyiv - Полесье 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Украина — Чемпионат Украины по футболу. Высшая лига: Obolon Kyiv — Полесье, 10 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Оболонь-Арена. Судить этот матч будет Paschal Igor.
Превью матча Obolon Kyiv — Полесье
Команда Obolon Kyiv в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 12-10. Команда Полесье, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 19-14. Команда Obolon Kyiv в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Полесье забивает 2, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Paschal Igor ().
За последние 2 матчей судья показал 6 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 0% (0 из 2 матчей) Paschal Igor назначал пенальти