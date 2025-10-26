Смотреть онлайн Динамо Киев - ФК Кривбасс Кривой Лог 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Украина — Чемпионат Украины по футболу. Высшая лига: Динамо Киев — ФК Кривбасс Кривой Лог, 10 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Dynamo n.a. Valeriy Lobanovskyi. Судить этот матч будет Mykola Balakin.
Превью матча Динамо Киев — ФК Кривбасс Кривой Лог
Команда Динамо Киев в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 19-16. Команда ФК Кривбасс Кривой Лог, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 21-19. Команда Динамо Киев в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. ФК Кривбасс Кривой Лог забивает 2, пропускает 2.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Mykola Balakin (Украина).
За последние 3 матчей судья показал 10 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.3 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 33% (1 из 3 матчей) Mykola Balakin назначал пенальти