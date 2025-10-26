Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Динамо Киев - ФК Кривбасс Кривой Лог 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира УкраинаЧемпионат Украины по футболу. Высшая лига: Динамо КиевФК Кривбасс Кривой Лог, 10 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Dynamo n.a. Valeriy Lobanovskyi. Судить этот матч будет Mykola Balakin.

МСК, 10 тур, Стадион: Dynamo n.a. Valeriy Lobanovskyi
Чемпионат Украины по футболу. Высшая лига
Динамо Киев
15'
25'
32'
90+1'
Завершен
4 : 0
26 октября 2025
ФК Кривбасс Кривой Лог
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Dynamo Kyiv icon
15'
Dynamo Kyiv icon
25'
Dynamo Kyiv icon
32'
Счет после первого тайма 3:0
Dynamo Kyiv icon
90+1'
Матч закончился со счётом 4:0
Текстовая трансляция
15'
Угловой
Dynamo Kyiv - Угловой
15'
Dynamo Kyiv - 1-ый Гол
17'
Угловой
ФК Кривбасс Кривой Лог - Угловой
19'
Угловой
ФК Кривбасс Кривой Лог - Угловой
25'
Dynamo Kyiv - 2-ой Гол
32'
Dynamo Kyiv - 3-ий Гол
39'
Угловой
Dynamo Kyiv - Угловой
42'
Угловой
Dynamo Kyiv - Угловой
45'
Угловой
ФК Кривбасс Кривой Лог - Угловой
Счет после первого тайма 3:0
59'
Угловой
Dynamo Kyiv - Угловой
73'
Угловой
Dynamo Kyiv - Угловой
90+1'
Dynamo Kyiv - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 4:0

Превью матча Динамо Киев — ФК Кривбасс Кривой Лог

Команда Динамо Киев в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 19-16. Команда ФК Кривбасс Кривой Лог, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 21-19. Команда Динамо Киев в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. ФК Кривбасс Кривой Лог забивает 2, пропускает 2.

Динамо Киев Динамо Киев
7
Украина
Андрей Ярмоленко
2
Украина
Kostiantyn Vivcharenko
35
Украина
Ruslan Neshcheret
4
Украина
Денис Попов
22
Украина
Владислав Кабаев
8
Украина
Александр Пихаленок
6
Украина
Volodymyr Brazhko
16
Нигерия
Ogundana Shola
66
Сенегал
ALIOU THIARE
29
Украина
Виталий Буйальский
20
Украина
Александр Караваев
Тренер
Украина
Oleksandr Shovkovskiy
ФК Кривбасс Кривой Лог ФК Кривбасс Кривой Лог
2
Хорватия
Jan Jurcec
7
Венесуэла
Gleiker Mendoza
6
Мали
Bakary Konate
11
Украина
Ehor Tverdokhlib
18
Израиль
Bar Lin
94
Украина
Максим Задерака
27
Венесуэла
Andrusw Araujo
4
Украина
Volodymyr Vilivald
55
Камерун
Yvan Dibango
12
Украина
Oleksandr Kemkin
9
Венесуэла
Carlos Miguel Paraco Gonzalez
Тренер
Нидерланды
Патрик ван Леувен

Статистика матча

Владение мячом
Динамо Киев Динамо Киев
50%
ФК Кривбасс Кривой Лог ФК Кривбасс Кривой Лог
50%
Атаки
75
54
Угловые
5
3
Удары мимо ворот
8
5
Удары в створ ворот
7
1

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Mykola Balakin (Украина).

икон Карточки

За последние 3 матчей судья показал 10 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.3 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 33% (1 из 3 матчей) Mykola Balakin назначал пенальти

Игры 10 тур
26.10.2025
Динамо Киев
4:0
ФК Кривбасс Кривой Лог
Завершен
26.10.2025
Шахтёр Донецк
4:0
FC Kudrivka
Завершен
26.10.2025
Полтава
2:2
Колос Ковалевка
Завершен
25.10.2025
Obolon Kyiv
0:4
Полесье
Завершен
25.10.2025
ФК Металист 1925
0:1
ЛНЗ Лебедин
Завершен
24.10.2025
ФК Александрия
0:1
Epitsentr Kamianets-Podilskyi
Завершен
Комментарии к матчу
