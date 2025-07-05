Фрибет 15000₽
05.07.2025

Смотреть онлайн Stockton Cargo Women - Santa Clarita BH Women 05.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАСША - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины): Stockton Cargo WomenSanta Clarita BH Women, 132 тур . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Stockton Arena.

МСК, 132 тур, Стадион: Stockton Arena
США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины)
Stockton Cargo Women
Завершен
2 : 1
05 июля 2025
Santa Clarita BH Women
Превью матча Stockton Cargo Women — Santa Clarita BH Women

