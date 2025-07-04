Фрибет 15000₽
04.07.2025

Смотреть онлайн North Carolina Courage Women U23 - Eagle FC Women 04.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАСША - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины): North Carolina Courage Women U23Eagle FC Women, 132 тур . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

МСК, 132 тур
США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины)
North Carolina Courage Women U23
Отменен
- : -
04 июля 2025
Eagle FC Women
Превью матча North Carolina Courage Women U23 — Eagle FC Women

Команда North Carolina Courage Women U23 в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 5-4. Команда Eagle FC Women, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 7-3. Команда North Carolina Courage Women U23 в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Eagle FC Women забивает 1, пропускает 0.

Игры 132 тур
05.07.2025
Stockton Cargo Women
2:1
Santa Clarita BH Women
Завершен
04.07.2025
Utah United Women
-:-
FC Olympia Women
Отменен
04.07.2025
Sporting Jacksonville II Women
-:-
Lonestar SC Women
Отменен
04.07.2025
Pittsburgh Riveters SC Women
0:2
Minnesota Aurora FC Women
Завершен
04.07.2025
Kings Hammer FC Women
2:1
Detroit City FC Women
Завершен
04.07.2025
Annapolis Blues Women
2:0
Long Island
Завершен
04.07.2025
North Carolina Courage Women U23
-:-
Eagle FC Women
Отменен
Рейтинг UEFA