Смотреть онлайн North Carolina Courage Women U23 - Eagle FC Women 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины): North Carolina Courage Women U23 — Eagle FC Women, 132 тур . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
Превью матча North Carolina Courage Women U23 — Eagle FC Women
Команда North Carolina Courage Women U23 в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 5-4. Команда Eagle FC Women, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 7-3. Команда North Carolina Courage Women U23 в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Eagle FC Women забивает 1, пропускает 0.