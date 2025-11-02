Смотреть онлайн Hibernian (W) - Partick Thistle (W) 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Шотландия - Премьер-лига - Женщины: Hibernian (W) — Partick Thistle (W), 10 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Albyn Plark.
Превью матча Hibernian (W) — Partick Thistle (W)
Команда Hibernian (W) в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 23-9. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 22 августа 2025 на поле команды Partick Thistle (W), в том матче победу одержали гостьи.