02.11.2025

Смотреть онлайн Hibernian (W) - Partick Thistle (W) 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АнглияШотландия - Премьер-лига - Женщины: Hibernian (W)Partick Thistle (W), 10 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Albyn Plark.

МСК, 10 тур, Стадион: Albyn Plark
Шотландия - Премьер-лига - Женщины
Hibernian (W)
11'
79'
90+1'
Завершен
3 : 0
02 ноября 2025
Partick Thistle (W)
Смотреть онлайн
Hibernian (W) icon
11'
Счет после первого тайма 1:0
Hibernian (W) icon
79'
Hibernian (W) icon
90+1'
Матч закончился со счётом 3:0
Текстовая трансляция
1'
Угловой
Hibernian (W) - Угловой
11'
Hibernian (W) - 1-ый Гол
18'
Угловой
Partick Thistle (W) - Угловой
18'
Угловой
Partick Thistle (W) - Угловой
25'
Угловой
Hibernian (W) - Угловой
27'
Угловой
Hibernian (W) - Угловой
32'
Угловой
Partick Thistle (W) - Угловой
43'
Угловой
Hibernian (W) - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
60'
Угловой
Hibernian (W) - Угловой
66'
Угловой
Hibernian (W) - Угловой
67'
Угловой
Hibernian (W) - Угловой
70'
Угловой
Hibernian (W) - Угловой
75'
Угловой
Hibernian (W) - Угловой
79'
Угловой
Hibernian (W) - Угловой
79'
Hibernian (W) - 2-ой Гол
83'
Угловой
Hibernian (W) - Угловой
83'
Угловой
Hibernian (W) - Угловой
84'
Угловой
Hibernian (W) - Угловой
90+1'
Hibernian (W) - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 3:0

Превью матча Hibernian (W) — Partick Thistle (W)

Команда Hibernian (W) в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 23-9. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 22 августа 2025 на поле команды Partick Thistle (W), в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Hibernian (W)
Hibernian (W)
Partick Thistle (W)
Hibernian (W)
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
22.08.2025
Partick Thistle (W)
Partick Thistle (W)
0:5
Hibernian (W)
Hibernian (W)
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Hibernian (W) Hibernian (W)
64%
Partick Thistle (W) Partick Thistle (W)
36%
Атаки
86
36
Угловые
13
3
Удары мимо ворот
13
1
Удары в створ ворот
9
2
Игры 10 тур
02.11.2025
Hibernian (W)
3:0
Partick Thistle (W)
Завершен
02.11.2025
Montrose LFC (W)
1:1
Motherwell (W)
Отменен
31.10.2025
Hamilton (W)
0:3
Celtic (W)
Завершен
