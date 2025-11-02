Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн Montrose LFC (W) - Motherwell (W) 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АнглияШотландия - Премьер-лига - Женщины: Montrose LFC (W)Motherwell (W), 10 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .

МСК, 10 тур
Шотландия - Премьер-лига - Женщины
Montrose LFC (W)
48'
Отменен
1 : 1
02 ноября 2025
Motherwell (W)
38'
Motherwell (W) icon
38'
Счет после первого тайма 0:1
Montrose LFC (W) icon
48'
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Motherwell (W) - Угловой
8'
Угловой
Montrose LFC (W) - Угловой
9'
Угловой
Montrose LFC (W) - Угловой
13'
Угловой
Montrose LFC (W) - Угловой
30'
Угловой
Montrose LFC (W) - Угловой
38'
Motherwell (W) - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1
48'
Угловой
Montrose LFC (W) - Угловой
48'
Montrose LFC (W) - 2-ой Гол
56'
Угловой
Montrose LFC (W) - Угловой
66'
Угловой
Motherwell (W) - Угловой
67'
Угловой
Motherwell (W) - Угловой

Превью матча Montrose LFC (W) — Motherwell (W)

Команда Montrose LFC (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 6-18.

Статистика матча

Владение мячом
Montrose LFC (W) Montrose LFC (W)
49%
Motherwell (W) Motherwell (W)
51%
Атаки
53
55
Угловые
6
3
Удары мимо ворот
4
6
Удары в створ ворот
4
2
Игры 10 тур
02.11.2025
Hibernian (W)
3:0
Partick Thistle (W)
Завершен
02.11.2025
Montrose LFC (W)
1:1
Motherwell (W)
Отменен
31.10.2025
Hamilton (W)
0:3
Celtic (W)
Завершен
Комментарии к матчу
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
