Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австрия — Региональная лига (запад) : ФК Лустенау — Кюхль , 14 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 15:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Reichshofstadion .

Превью матча ФК Лустенау — Кюхль

Команда ФК Лустенау в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 18-25. Команда Кюхль, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 21-15. Команда ФК Лустенау в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. Кюхль забивает 2, пропускает 2.