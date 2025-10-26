Смотреть онлайн Ваккер Инсбрук - Хоэнэмс 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австрия — Региональная лига (запад): Ваккер Инсбрук — Хоэнэмс, 14 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Тиволи Тироль.
Превью матча Ваккер Инсбрук — Хоэнэмс
Команда Ваккер Инсбрук в последних 10 матчах одержала 9 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 28-5. Команда Хоэнэмс, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 15-16. Команда Ваккер Инсбрук в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. Хоэнэмс забивает 2, пропускает 2.