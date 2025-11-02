Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Чемпионат Италия. Примавера 1 : Cesena U20 — Cagliari , 10 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени .

Превью матча Cesena U20 — Cagliari

Команда Cesena U20 в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 21-12. Команда Cagliari, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 9-11. Команда Cesena U20 в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Cagliari забивает 1, пропускает 1.