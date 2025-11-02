Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн Cesena U20 - Cagliari 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИталияЧемпионат Италия. Примавера 1: Cesena U20Cagliari, 10 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени .

МСК, 10 тур
Чемпионат Италия. Примавера 1
Cesena U20
Завершен
2 : 1
02 ноября 2025
Cagliari
Смотреть онлайн
Превью матча Cesena U20 — Cagliari

Команда Cesena U20 в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 21-12. Команда Cagliari, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 9-11. Команда Cesena U20 в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Cagliari забивает 1, пропускает 1.

Игры 10 тур
03.11.2025
Monza U20
2:0
Genoa U20
Завершен
02.11.2025
Bologna U20
0:1
Roma U20
Завершен
02.11.2025
Cesena U20
2:1
Cagliari
Завершен
01.11.2025
Fiorentina U20
2:1
Parma U20
Завершен
01.11.2025
Atalanta Bergamo
-:-
Sassuolo
Отменен
01.11.2025
Napoli U20
2:0
Juventus U20
Завершен
