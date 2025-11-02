Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Чемпионат Италия. Примавера 1 : Bologna U20 — Roma U20 , 10 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .

Превью матча Bologna U20 — Roma U20

Команда Bologna U20 в последних 10 матчах одержала 6 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 11-4. Команда Roma U20, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 13-9. Команда Bologna U20 в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Roma U20 забивает 1, пропускает 1.