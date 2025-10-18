Фрибет 15000₽
18.10.2025

Смотреть онлайн Марсель - Хавре 18.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФранцияЧемпионат Франции по футболу. Лига 1: МарсельХавре, 8 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 22:05 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Велодром. Судить этот матч будет Bastein Dechepy.

МСК, 8 тур, Стадион: Стадион Велодром
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Марсель
Мейсон Гринвуд 36'
Мейсон Гринвуд 67'
Мейсон Гринвуд 72'
Мейсон Гринвуд 76'
Robinio Vaz 88'
Михаэль Мурильо 90+3'
Завершен
6 : 2
18 октября 2025
Хавре
Yassine Kechta 24'
Абдулайе Туре 90+2'
Yassine Kechta icon
24'
Мейсон Гринвуд icon
36'
Счет после первого тайма 1:1 : 2,1
Мейсон Гринвуд icon
67'
Мейсон Гринвуд icon
72'
Мейсон Гринвуд icon
76'
Robinio Vaz icon
88'
Абдулайе Туре icon
90+2'
Михаэль Мурильо icon
90+3'
Матч закончился со счётом 6:2 : 2,1
Текстовая трансляция
24'
Yassine Kechta - 1-ый Гол
30'
Угловой
Хавре - Угловой
36'
Мейсон Гринвуд - 2-ой Гол
44'
Угловой
Марсель - Угловой
45+1'
Угловой
Марсель - Угловой
Счет после первого тайма 1:1 : 2,1
67'
Мейсон Гринвуд - 3-ий Гол
72'
Мейсон Гринвуд - 4-ый Гол
76'
Мейсон Гринвуд - 5-ый Гол
88'
Robinio Vaz - 6-ый Гол
90+2'
Абдулайе Туре - 7-ый Гол
90+3'
Михаэль Мурильо - 8-ый Гол
Матч закончился со счётом 6:2 : 2,1

Превью матча Марсель — Хавре

Команда Марсель в последних 10 матчах одержала 6 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 20-8. Команда Хавре, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,4 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 9-15. Команда Марсель в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Хавре забивает 1, пропускает 2.

Марсель Марсель
1
Аргентина
Херонимо Рульи
28
Франция
Бенжамен Павар
21
Марокко
Найеф Агуэрд
33
Италия
Эмерсон
62
Панама
Михаэль Мурильо
18
Бельгия
Arthur Vermeeren
23
Дания
Пьер Хейбьерг
8
Англия
Эйнджел Гомес
10
Англия
Мейсон Гринвуд
14
Бразилия
Igor Paixao
97
Габон
Пьер-Эмерик Обамеянг
Тренер
Италия
Роберто Де Дзерби
Хавре Хавре
99
Франция
Мори Диав
7
Франция
Лойк Него
93
Сенегал
Arouna Sangante
4
Франция
Готье Льорис
18
Франция
Yanis Zouaoui
15
Япония
Айуму Секо
94
Франция
Абдулайе Туре
14
Франция
Rassoul Ndiaye
8
Марокко
Yassine Kechta
10
Швейцария
Феликс Конде Мамбимби
45
Сенегал
Issa Soumare
Тренер
Франция
Дидье Дигар

Статистика матча

Владение мячом
Марсель Марсель
74%
Хавре Хавре
26%
Атаки
0
0
Угловые
2
1
Фолы
3
3
Удары (всего)
4
2
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
6
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Bastein Dechepy (Франция).

икон Карточки

За последние 6 матчей судья показал 22 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.7 за матч) и 4 красных (в среднем 0.7 за матч)

icon Пенальти

В 67% (4 из 6 матчей) Bastein Dechepy назначал пенальти

Игры 8 тур
19.10.2025
Нант
0:2
Лилль
Завершен
18.10.2025
Марсель
6:2
Хавре
Завершен
17.10.2025
ПСЖ
3:3
Страсбург
Завершен
Комментарии к матчу
