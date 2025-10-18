Смотреть онлайн Марсель - Хавре 18.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Чемпионат Франции по футболу. Лига 1: Марсель — Хавре, 8 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 22:05 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Велодром. Судить этот матч будет Bastein Dechepy.
Превью матча Марсель — Хавре
Команда Марсель в последних 10 матчах одержала 6 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 20-8. Команда Хавре, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,4 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 9-15. Команда Марсель в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Хавре забивает 1, пропускает 2.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Bastein Dechepy (Франция).
За последние 6 матчей судья показал 22 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.7 за матч) и 4 красных (в среднем 0.7 за матч)
В 67% (4 из 6 матчей) Bastein Dechepy назначал пенальти