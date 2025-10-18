Превью матча Марсель — Хавре

Команда Марсель в последних 10 матчах одержала 6 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 20-8. Команда Хавре, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,4 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 9-15. Команда Марсель в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Хавре забивает 1, пропускает 2.