Смотреть онлайн Нант - Лилль 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Чемпионат Франции по футболу. Лига 1: Нант — Лилль, 8 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Ля Божуар. Судить этот матч будет Thomas Leonard.
Превью матча Нант — Лилль
Команда Нант в последних 10 матчах одержала 1 победа , 3 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 8-13. Команда Лилль, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 20-13. Команда Нант в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Лилль забивает 2, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Thomas Leonard (Франция).
За последние 7 матчей судья показал 29 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.1 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)
В 29% (2 из 7 матчей) Thomas Leonard назначал пенальти