Превью матча Нант — Лилль

Команда Нант в последних 10 матчах одержала 1 победа , 3 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 8-13. Команда Лилль, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 20-13. Команда Нант в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Лилль забивает 2, пропускает 1.