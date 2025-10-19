Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
19.10.2025

Смотреть онлайн Нант - Лилль 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФранцияЧемпионат Франции по футболу. Лига 1: НантЛилль, 8 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Ля Божуар. Судить этот матч будет Thomas Leonard.

МСК, 8 тур, Стадион: Стадион Ля Божуар
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Нант
Завершен
0 : 2
19 октября 2025
Лилль
Hakon Arnar Haraldsson 8'
Hamza Igamane 89'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Hakon Arnar Haraldsson icon
8'
Счет после первого тайма 0:1 : 1,4
Hamza Igamane icon
89'
Матч закончился со счётом 0:2 : 1,4
Текстовая трансляция
1'
Угловой
Лилль - Угловой
8'
Hakon Arnar Haraldsson - 1-ый Гол
14'
Угловой
Лилль - Угловой
16'
Угловой
Лилль - Угловой
17'
Угловой
Лилль - Угловой
37'
Угловой
Нант - Угловой
39'
Угловой
Лилль - Угловой
40'
Угловой
Лилль - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 1,4
54'
Угловой
Нант - Угловой
56'
Угловой
Лилль - Угловой
60'
Угловой
Лилль - Угловой
71'
Угловой
Лилль - Угловой
83'
Угловой
Нант - Угловой
89'
Hamza Igamane - 2-ой Гол
90+4'
Угловой
Нант - Угловой
90+4'
Угловой
Нант - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2 : 1,4

Превью матча Нант — Лилль

Команда Нант в последних 10 матчах одержала 1 победа , 3 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 8-13. Команда Лилль, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 20-13. Команда Нант в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Лилль забивает 2, пропускает 1.

Нант Нант
30
Швеция
Патрик Карлгрен
98
Франция
Кельвен Амьен
6
Нигерия
Чидози Авазием
78
Франция
Tylel Tati
66
Франция
Louis Leroux
5
Южная Корея
Kwon Hyeok-kyu
80
Франция
Junior Mwanga
17
Франция
Dehmaine Assoumani
11
Франция
Bahereba Guirassy
19
Марокко
Йуссеф Эль Араби
10
Франция
Matthis Abline
Тренер
Португалия
Luis Castro
Лилль Лилль
1
Турция
Берке Озер
12
Бельгия
Томас Менье
23
Алжир
Айсса Манди
3
Бельгия
Nathan Ngoy
15
Франция
Ромен Перро
21
Франция
Бенжамин Андре
32
Франция
Ayyoub Bouaddi
10
Исландия
Hakon Arnar Haraldsson
27
Португалия
Felix Correia
9
Франция
Оливье Жиру
7
Бельгия
Matias Fernandez
Тренер
Франция
Бруно Генезио

Статистика матча

Владение мячом
Нант Нант
37%
Лилль Лилль
63%
Атаки
70
111
Угловые
5
9
Фолы
1
0
Удары (всего)
0
1
Удары мимо ворот
5
19
Удары в створ ворот
2
5

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Thomas Leonard (Франция).

икон Карточки

За последние 7 матчей судья показал 29 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.1 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)

icon Пенальти

В 29% (2 из 7 матчей) Thomas Leonard назначал пенальти

Игры 8 тур
19.10.2025
Нант
0:2
Лилль
Завершен
18.10.2025
Марсель
6:2
Хавре
Завершен
17.10.2025
ПСЖ
3:3
Страсбург
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Германия Германия
Словакия Словакия
17 Ноября
22:45
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA