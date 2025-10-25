Смотреть онлайн СКР Альтах - Хартберг 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австрия — Чемпионат Австрии по футболу. Бундеслига: СКР Альтах — Хартберг, 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Кэшпоинт Арена. Судить этот матч будет Safak Barmaksiz.
Превью матча СКР Альтах — Хартберг
Команда СКР Альтах в последних 10 матчах одержала 4 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 12-9. Команда Хартберг, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 20-16. Команда СКР Альтах в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Хартберг забивает 2, пропускает 2.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Safak Barmaksiz (Австрия).
За последние 7 матчей судья показал 32 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.6 за матч) и 2 красных (в среднем 0.3 за матч)
В 29% (2 из 7 матчей) Safak Barmaksiz назначал пенальти