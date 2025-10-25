Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн СКР Альтах - Хартберг 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстрияЧемпионат Австрии по футболу. Бундеслига: СКР АльтахХартберг, 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Кэшпоинт Арена. Судить этот матч будет Safak Barmaksiz.

МСК, 11 тур, Стадион: Кэшпоинт Арена
Чемпионат Австрии по футболу. Бундеслига
СКР Альтах
Erkin Yalcin 86'
Anteo Fetahu 90+4'
Завершен
2 : 2
25 октября 2025
Хартберг
Elias Havel 46'
Доминик Прокоп 77'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0
Elias Havel icon
46'
Доминик Прокоп icon
77'
Erkin Yalcin icon
86'
Anteo Fetahu icon
90+4'
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
11'
Угловой
СКР Альтах - Угловой
22'
Угловой
СКР Альтах - Угловой
24'
Угловой
СКР Альтах - Угловой
34'
Угловой
СКР Альтах - Угловой
36'
Угловой
Хартберг - Угловой
40'
Угловой
СКР Альтах - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
46'
Elias Havel - 1-ый Гол
52'
Угловой
СКР Альтах - Угловой
61'
Угловой
СКР Альтах - Угловой
63'
Угловой
СКР Альтах - Угловой
77'
Доминик Прокоп - 2-ой Гол
78'
Угловой
СКР Альтах - Угловой
86'
Erkin Yalcin - 3-ий Гол
90'
Угловой
СКР Альтах - Угловой
90+4'
Anteo Fetahu - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:2

Превью матча СКР Альтах — Хартберг

Команда СКР Альтах в последних 10 матчах одержала 4 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 12-9. Команда Хартберг, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 20-16. Команда СКР Альтах в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Хартберг забивает 2, пропускает 2.

СКР Альтах СКР Альтах
1
Австрия
Деян Стоянович
29
Буркина-Фасо
Mohamed Ouedraogo
23
Австрия
Бенедикт Зех
15
Австрия
Paul-Friedrich Koller
25
Австрия
Сандро Инголитч
17
Австрия
Лукас Ягер
8
Германия
Майк Стивен Бахре
18
Австрия
Patrick Greil
28
Франция
Yann Massombo
11
Сербия
Srdan Hristic
9
Австрия
Mustapha Marlon Suliman
Тренер
Австрия
Fabio Ingolitsch
Хартберг Хартберг
40
Германия
Tom Hulsmann
11
Австрия
Maximilian Fillafer
3
Австрия
Dominic Vincze
19
Австрия
Лукас Спендлхофер
18
Австрия
Fabian Wilfinger
33
Германия
Maximilian Hennig
28
Австрия
Юрген Хейл
4
Словения
Benjamin Markus
23
Австрия
Тобиас Кайнц
22
Австрия
Marco Philip Hoffmann
7
Австрия
Elias Havel
Тренер
Австрия
Manfred Schmid

Статистика матча

Владение мячом
СКР Альтах СКР Альтах
75%
Хартберг Хартберг
25%
Атаки
147
45
Угловые
10
1
Фолы
5
14
Удары (всего)
6
8
Удары мимо ворот
6
2
Удары в створ ворот
6
8

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Safak Barmaksiz (Австрия).

икон Карточки

За последние 7 матчей судья показал 32 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.6 за матч) и 2 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 29% (2 из 7 матчей) Safak Barmaksiz назначал пенальти

Игры 11 тур
26.10.2025
Аустрия Вена
0:3
ФК Зальцбург
Завершен
26.10.2025
Рид
0:2
Рапид Вена
Завершен
25.10.2025
СКР Альтах
2:2
Хартберг
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд
Ривер Плейт Ривер Плейт
16 Ноября
23:00
Лос-Анджелес Клипперс Лос-Анджелес Клипперс
Бостон Сельтикс Бостон Сельтикс
16 Ноября
23:30
ВЕРВА Варшава ВЕРВА Варшава
Трефл Гданьск Трефл Гданьск
16 Ноября
22:00
Каламата Каламата
Олимпиакос Олимпиакос
16 Ноября
21:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA