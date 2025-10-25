Превью матча СКР Альтах — Хартберг

Команда СКР Альтах в последних 10 матчах одержала 4 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 12-9. Команда Хартберг, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 20-16. Команда СКР Альтах в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Хартберг забивает 2, пропускает 2.