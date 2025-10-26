Смотреть онлайн Аустрия Вена - ФК Зальцбург 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австрия — Чемпионат Австрии по футболу. Бундеслига: Аустрия Вена — ФК Зальцбург, 11 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Дженерали Арена. Судить этот матч будет Walter Altmann.
Превью матча Аустрия Вена — ФК Зальцбург
Команда Аустрия Вена в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 20-16. Команда ФК Зальцбург, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 17-17. Команда Аустрия Вена в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. ФК Зальцбург забивает 2, пропускает 2.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Walter Altmann (Австрия).
За последние 6 матчей судья показал 24 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 17% (1 из 6 матчей) Walter Altmann назначал пенальти