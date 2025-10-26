Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн Аустрия Вена - ФК Зальцбург 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстрияЧемпионат Австрии по футболу. Бундеслига: Аустрия ВенаФК Зальцбург, 11 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Дженерали Арена. Судить этот матч будет Walter Altmann.

МСК, 11 тур, Стадион: Дженерали Арена
Чемпионат Австрии по футболу. Бундеслига
Аустрия Вена
Завершен
0 : 3
26 октября 2025
ФК Зальцбург
Sota Kitano 8'
Kerim Alajbegovic 16'
Tim Trummer 56'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Sota Kitano icon
8'
Kerim Alajbegovic icon
16'
Счет после первого тайма 0:2 : 1,1
Tim Trummer icon
56'
Матч закончился со счётом 0:3 : 1,1
Текстовая трансляция
1'
Угловой
Аустрия Вена - Угловой
3'
Угловой
Аустрия Вена - Угловой
8'
Sota Kitano - 1-ый Гол
12'
Угловой
ФК Зальцбург - Угловой
16'
Kerim Alajbegovic - 2-ой Гол
22'
Угловой
Аустрия Вена - Угловой
29'
Угловой
Аустрия Вена - Угловой
39'
Угловой
Аустрия Вена - Угловой
42'
Угловой
Аустрия Вена - Угловой
44'
Угловой
Аустрия Вена - Угловой
45+2'
Угловой
Аустрия Вена - Угловой
Счет после первого тайма 0:2 : 1,1
46'
Угловой
Аустрия Вена - Угловой
56'
Tim Trummer - 3-ий Гол
59'
Угловой
Аустрия Вена - Угловой
69'
Угловой
Аустрия Вена - Угловой
81'
Угловой
Аустрия Вена - Угловой
Матч закончился со счётом 0:3 : 1,1

Превью матча Аустрия Вена — ФК Зальцбург

Команда Аустрия Вена в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 20-16. Команда ФК Зальцбург, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 17-17. Команда Аустрия Вена в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. ФК Зальцбург забивает 2, пропускает 2.

Аустрия Вена Аустрия Вена
1
Австрия
Самуэль Радлингер
26
Австрия
Рейнхолд Рантфл
60
Австрия
Dejan Radonjic
15
Австрия
Александар Драгович
5
Гамбия
Abubakr Barry
11
Австрия
Манприт Саркария
30
Австрия
Manfred Fischer
28
Австрия
Philipp Wiesinger
17
Южная Корея
Lee Taeseok
9
Австралия
Noah Botic
19
Германия
Йоханнес Эггештайн
Тренер
Австрия
Стефан Хелм
ФК Зальцбург ФК Зальцбург
1
Австрия
Александер Шлагер
22
Австрия
Стефан Лайнер
44
Австрия
Jannik Schuster
2
Дания
Якоб Расмуссен
13
Германия
Frans Kratzig
5
Мали
Soumaila Diabate
15
Мали
Mamady Diambou
8
Sota Kitano
27
Босния и Герцеговина
Kerim Alajbegovic
20
Гана
Edmund Baidoo
11
Бельгия
Yorbe Vertessen
Тренер
Германия
Томас Летш

Статистика матча

Владение мячом
Аустрия Вена Аустрия Вена
57%
ФК Зальцбург ФК Зальцбург
43%
Атаки
141
69
Угловые
12
1
Фолы
4
7
Удары (всего)
9
4
Удары мимо ворот
14
4
Удары в створ ворот
3
3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Walter Altmann (Австрия).

икон Карточки

За последние 6 матчей судья показал 24 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 17% (1 из 6 матчей) Walter Altmann назначал пенальти

Игры 11 тур
26.10.2025
Аустрия Вена
0:3
ФК Зальцбург
Завершен
26.10.2025
Рид
0:2
Рапид Вена
Завершен
25.10.2025
СКР Альтах
2:2
Хартберг
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Спартак Спартак
Локомотив Локомотив
12 Ноября
19:30
Зенит Зенит
МБА Москва МБА Москва
12 Ноября
19:30
Торпедо Торпедо
ХК Сочи ХК Сочи
12 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
Сибирь Сибирь
12 Ноября
19:30
Милан Милан
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
12 Ноября
22:30
Ваасан Спорт Ваасан Спорт
Таппара Таппара
12 Ноября
19:30
Локомотив Кубань Локомотив Кубань
Парма Пермь Парма Пермь
12 Ноября
20:00
Киекко-Эспоо Киекко-Эспоо
ТПС ТПС
12 Ноября
19:30
Сайпа Сайпа
Эссят Эссят
12 Ноября
19:30
Пеликанс Пеликанс
КооКоо КооКоо
12 Ноября
19:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA