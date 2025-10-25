Смотреть онлайн Унион Диетач - Вольфсбергер-2 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австрия — Австрия - Регионаллига - Центр: Унион Диетач — Вольфсбергер-2, 13 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .
Превью матча Унион Диетач — Вольфсбергер-2
Команда Унион Диетач в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 16-18. Команда Вольфсбергер-2, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 17-14. Команда Унион Диетач в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Вольфсбергер-2 забивает 2, пропускает 1.