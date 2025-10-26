Смотреть онлайн ЛАСК II - Войтсберг 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австрия — Австрия - Регионаллига - Центр: ЛАСК II — Войтсберг, 13 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Raiffeisen Arena.
Превью матча ЛАСК II — Войтсберг
Команда ЛАСК II в последних 10 матчах одержала 7 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 33-10. Команда Войтсберг, сыграв 10 матчей, выиграла 9 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 41-9. Команда ЛАСК II в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. Войтсберг забивает 4, пропускает 1.