26.10.2025

Смотреть онлайн ЛАСК II - Войтсберг 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстрияАвстрия - Регионаллига - Центр: ЛАСК IIВойтсберг, 13 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Raiffeisen Arena.

МСК, 13 тур, Стадион: Raiffeisen Arena
Австрия - Регионаллига - Центр
ЛАСК II
Завершен
2 : 3
26 октября 2025
Войтсберг
Превью матча ЛАСК II — Войтсберг

Команда ЛАСК II в последних 10 матчах одержала 7 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 33-10. Команда Войтсберг, сыграв 10 матчей, выиграла 9 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 41-9. Команда ЛАСК II в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. Войтсберг забивает 4, пропускает 1.

Игры 13 тур
26.10.2025
ЛАСК II
2:3
Войтсберг
Завершен
25.10.2025
Унион Диетач
0:2
Вольфсбергер-2
Завершен
24.10.2025
Вейц
2:2
Атус Велден
Завершен
24.10.2025
Глайсдорф
3:3
СК Трайбах
Завершен
24.10.2025
Дойчландсбергер
3:1
Нойхофен Рид II
Завершен
24.10.2025
Лафниц
4:3
Санкт-Анна
Завершен
24.10.2025
SPG Wallern/ASV St. Marienkirchen
1:0
Аское Оедт
Завершен
24.10.2025
Калсдорф
4:1
Гюртен
Завершен
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA