19.10.2025

Смотреть онлайн ФК Копер - Марибор 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СловенияЧемпионат Словении по футболу. Первая лига: ФК КоперМарибор, 12 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Бонифика. Судить этот матч будет Rade Obrenovic.

МСК, 12 тур, Стадион: Бонифика
Чемпионат Словении по футболу. Первая лига
ФК Копер
38'
Завершен
1 : 0
19 октября 2025
Марибор
Смотреть онлайн
ФК Копер icon
38'
Счет после первого тайма 1:0
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
2'
Угловой
ФК Копер - Угловой
10'
Угловой
ФК Копер - Угловой
35'
Угловой
Марибор - Угловой
38'
ФК Копер - 1-ый Гол
42'
Угловой
Марибор - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
71'
Угловой
Марибор - Угловой
77'
Угловой
Марибор - Угловой
90+2'
Угловой
Марибор - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча ФК Копер — Марибор

Команда ФК Копер в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 17-17. Команда Марибор, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 32-12. Команда ФК Копер в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Марибор забивает 3, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 03 августа 2025 на поле команды Марибор, в том матче сыграли вничью.

ФК Копер ФК Копер
32
Сербия
Veljko Mijailovic
19
Хорватия
Leo Rimac
72
Словения
Йосип Иличич
31
Словения
Метод Юрхар
33
Сербия
Filip Damjanovic
45
Франция
Исаак Матондо
2
Нидерланды
Mark Pabai
99
Франция
Kamil Manseri
6
Хорватия
Fran Tomek
80
Бельгия
Jean-Pierre Longonda
5
Хорватия
Иван Борна Елич Балта
Тренер
Словения
Zoran Zeljkovic
Марибор Марибор
4
Словения
Nejc Viher
79
Словения
David Pejicic
18
Эквадор
Oscar Zambrano
17
Англия
Сейи Оджо
44
Нидерланды
Omar Rekik
11
Ирландия
Ali Reghba
2
Алжир
Эль Араби Хиляль Соудани
6
Франция
Bradley Matufueni M'bondo
55
Словения
Mark Spanring
1
Словения
Ажбе Юг
70
Франция
Isaac Tshipamba
Тренер
Босния и Герцеговина
Fedja Dudic

История последних встреч

ФК Копер
ФК Копер
Марибор
ФК Копер
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
03.08.2025
Марибор
Марибор
2:2
ФК Копер
ФК Копер
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
ФК Копер ФК Копер
43%
Марибор Марибор
57%
Атаки
140
152
Угловые
2
5
Удары мимо ворот
4
5
Удары в створ ворот
2
5

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Rade Obrenovic (Словения).

икон Карточки

За последние 10 матчей судья показал 58 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.8 за матч) и 3 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 30% (3 из 10 матчей) Rade Obrenovic назначал пенальти

Игры 12 тур
19.10.2025
ФК Копер
1:0
Марибор
Завершен
18.10.2025
Целье
0:0
Олимпия Любляна
Завершен
18.10.2025
Домжале
1:1
ФК Радомлье
Отменен
17.10.2025
Алюминий Кидричев
2:2
НС Мура
Завершен
Комментарии к матчу
