Превью матча ФК Копер — Марибор

Команда ФК Копер в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 17-17. Команда Марибор, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 32-12. Команда ФК Копер в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Марибор забивает 3, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 03 августа 2025 на поле команды Марибор, в том матче сыграли вничью.