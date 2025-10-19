Смотреть онлайн ФК Копер - Марибор 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Словения — Чемпионат Словении по футболу. Первая лига: ФК Копер — Марибор, 12 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Бонифика. Судить этот матч будет Rade Obrenovic.
Превью матча ФК Копер — Марибор
Команда ФК Копер в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 17-17. Команда Марибор, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 32-12. Команда ФК Копер в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Марибор забивает 3, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 03 августа 2025 на поле команды Марибор, в том матче сыграли вничью.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Rade Obrenovic (Словения).
За последние 10 матчей судья показал 58 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.8 за матч) и 3 красных (в среднем 0.3 за матч)
В 30% (3 из 10 матчей) Rade Obrenovic назначал пенальти