Превью матча Целье — Олимпия Любляна

Команда Целье в последних 10 матчах одержала 8 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 30-12. Команда Олимпия Любляна, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 16-16. Команда Целье в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. Олимпия Любляна забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 03 августа 2025 на поле команды Олимпия Любляна, в том матче победу одержали гостьи.