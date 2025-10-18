Смотреть онлайн Целье - Олимпия Любляна 18.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Словения — Чемпионат Словении по футболу. Первая лига: Целье — Олимпия Любляна, 12 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 21:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Arena Z’dezele. Судить этот матч будет Славко Винчич.
Превью матча Целье — Олимпия Любляна
Команда Целье в последних 10 матчах одержала 8 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 30-12. Команда Олимпия Любляна, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 16-16. Команда Целье в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. Олимпия Любляна забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 03 августа 2025 на поле команды Олимпия Любляна, в том матче победу одержали гостьи.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Славко Винчич (Словения).
За последние 12 матчей судья показал 64 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.3 за матч) и 3 красных (в среднем 0.3 за матч)
В 42% (5 из 12 матчей) Славко Винчич назначал пенальти