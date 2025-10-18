Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
18.10.2025

Смотреть онлайн Целье - Олимпия Любляна 18.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СловенияЧемпионат Словении по футболу. Первая лига: ЦельеОлимпия Любляна, 12 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 21:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Arena Z’dezele. Судить этот матч будет Славко Винчич.

МСК, 12 тур, Стадион: Arena Z’dezele
Чемпионат Словении по футболу. Первая лига
Целье
Завершен
0 : 0
18 октября 2025
Олимпия Любляна
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0 : 4,5
Матч закончился со счётом 0:0 : 4,5
Текстовая трансляция
14'
Угловой
Целье - Угловой
30'
Угловой
Целье - Угловой
33'
Угловой
Целье - Угловой
41'
Угловой
Олимпия Любляна - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 4,5
76'
Угловой
Целье - Угловой
82'
Угловой
Целье - Угловой
83'
Угловой
Целье - Угловой
90'
Угловой
Олимпия Любляна - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0 : 4,5

Превью матча Целье — Олимпия Любляна

Команда Целье в последних 10 матчах одержала 8 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 30-12. Команда Олимпия Любляна, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 16-16. Команда Целье в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. Олимпия Любляна забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 03 августа 2025 на поле команды Олимпия Любляна, в том матче победу одержали гостьи.

Целье Целье
8
Босния и Герцеговина
Марио Квешич
44
Польша
Lukasz Bejger
6
Литва
Artemijus Tutyskinas
4
Словения
Darko Hrka
9
Хорватия
Franko Kovacevic
23
Словения
Zan Karnicnik
2
Испания
Juanjo
10
Словения
Danijel Sturm
16
Хорватия
Ivica Vidovic
25
Словения
Tiijan Zorko
20
Россия
Nikita Iosifov
Тренер
Испания
Альберт Риера
Олимпия Любляна Олимпия Любляна
11
Испания
Алекс Бланко
21
Албания
Jurgen Celhaka
52
Словения
Matevz Dajcar
17
Австрия
Ahmet Muhamedbegovic
4
Сербия
Veljko Jelenkovic
23
Португалия
Diogo Pinto
28
Португалия
Диого Альмейда
10
Северная Македония
Dimitar Mitrovski
34
Аргентина
Agustin Doffo
19
Хорватия
Ivan Durdov
45
Словения
Mateo Acimovic
Тренер
Аргентина
Федерико Бессоне

История последних встреч

Целье
Целье
Олимпия Любляна
Целье
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
03.08.2025
Олимпия Любляна
Олимпия Любляна
0:5
Целье
Целье
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Целье Целье
66%
Олимпия Любляна Олимпия Любляна
34%
Атаки
130
63
Угловые
6
2
Удары мимо ворот
11
7
Удары в створ ворот
3
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Славко Винчич (Словения).

икон Карточки

За последние 12 матчей судья показал 64 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.3 за матч) и 3 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 42% (5 из 12 матчей) Славко Винчич назначал пенальти

Игры 12 тур
19.10.2025
ФК Копер
1:0
Марибор
Завершен
18.10.2025
Целье
0:0
Олимпия Любляна
Завершен
18.10.2025
Домжале
1:1
ФК Радомлье
Отменен
17.10.2025
Алюминий Кидричев
2:2
НС Мура
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Трактор Трактор
Автомобилист Автомобилист
16 Ноября
14:00
Северсталь Северсталь
ЦСКА ЦСКА
16 Ноября
17:00
СКА СКА
Металлург Металлург
16 Ноября
17:30
Лада Лада
Нефтехимик Нефтехимик
16 Ноября
16:00
Амур Амур
Адмирал Адмирал
16 Ноября
10:00
Эдмонтон Эдмонтон
Каролина Каролина
16 Ноября
03:07
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
HC Magnitka Magnitogorsk HC Magnitka Magnitogorsk
16 Ноября
17:00
Милан Милан
2Б Контрол Трапани 2Б Контрол Трапани
16 Ноября
20:00
МХК Спартак МХК Спартак
Алмаз U20 Алмаз U20
16 Ноября
13:00
Торпедо Торпедо
Авангард Авангард
16 Ноября
17:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA