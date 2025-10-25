Смотреть онлайн Каррик Рейнджерс - Клифтонвилл 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Ирландия — Северная Ирландия. Премьер-лига. Футбол: Каррик Рейнджерс — Клифтонвилл, 13 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Loughshore Hotel Arena.
Превью матча Каррик Рейнджерс — Клифтонвилл
Команда Каррик Рейнджерс в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 17-14. Команда Клифтонвилл, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 20-14. Команда Каррик Рейнджерс в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Клифтонвилл забивает 2, пропускает 1.