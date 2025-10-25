Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Каррик Рейнджерс - Клифтонвилл 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИрландияСеверная Ирландия. Премьер-лига. Футбол: Каррик РейнджерсКлифтонвилл, 13 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Loughshore Hotel Arena.

МСК, 13 тур, Стадион: Loughshore Hotel Arena
Северная Ирландия. Премьер-лига. Футбол
Каррик Рейнджерс
Завершен
0 : 1
25 октября 2025
Клифтонвилл
17'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Клифтонвилл icon
17'
Счет после первого тайма 0:1
Матч закончился со счётом 0:1
Текстовая трансляция
17'
Клифтонвилл - 1-ый Гол
29'
Угловой
Клифтонвилл - Угловой
36'
Угловой
Клифтонвилл - Угловой
43'
Угловой
Каррик Рейнджерс - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
52'
Угловой
Каррик Рейнджерс - Угловой
59'
Угловой
Каррик Рейнджерс - Угловой
64'
Угловой
Каррик Рейнджерс - Угловой
75'
Угловой
Клифтонвилл - Угловой
76'
Угловой
Клифтонвилл - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1

Превью матча Каррик Рейнджерс — Клифтонвилл

Команда Каррик Рейнджерс в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 17-14. Команда Клифтонвилл, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 20-14. Команда Каррик Рейнджерс в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Клифтонвилл забивает 2, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Каррик Рейнджерс Каррик Рейнджерс
47%
Клифтонвилл Клифтонвилл
53%
Атаки
94
106
Угловые
4
4
Удары мимо ворот
7
5
Удары в створ ворот
4
4
Игры 13 тур
25.10.2025
ФК Ларн
1:1
ФК Бангор
Завершен
25.10.2025
Каррик Рейнджерс
0:1
Клифтонвилл
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Авангард Авангард
Трактор Трактор
13 Ноября
16:30
Ирландия Ирландия
Португалия Португалия
13 Ноября
22:45
AK Барс AK Барс
Динамо Москва Динамо Москва
13 Ноября
19:00
ЦСК ВВС ЦСК ВВС
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
13 Ноября
18:00
Челны Челны
СКА-Нева СКА-Нева
13 Ноября
19:00
Црвена Звезда Црвена Звезда
Монако Монако
13 Ноября
22:00
Passion UA Passion UA
Team Falcons Team Falcons
13 Ноября
07:30
ХК Рязань ХК Рязань
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
13 Ноября
19:00
Лос-Анджелес Лейкерс Лос-Анджелес Лейкерс
Оклахома-Сити Тандер Оклахома-Сити Тандер
13 Ноября
05:30
ХК Югра ХК Югра
Олимпия Кирово-Чепецк U20 Олимпия Кирово-Чепецк U20
13 Ноября
17:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA