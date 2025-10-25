Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Ирландия — Северная Ирландия. Премьер-лига. Футбол : ФК Ларн — ФК Бангор , 13 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Морнвью .

Превью матча ФК Ларн — ФК Бангор

Команда ФК Ларн в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 14-8. Команда ФК Бангор, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 14-19. Команда ФК Ларн в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. ФК Бангор забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 04 ноября 2025 на поле команды ФК Ларн, в том матче победу одержали хозяева.