Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн ФК Ларн - ФК Бангор 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИрландияСеверная Ирландия. Премьер-лига. Футбол: ФК ЛарнФК Бангор, 13 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Морнвью.

МСК, 13 тур, Стадион: Морнвью
Северная Ирландия. Премьер-лига. Футбол
ФК Ларн
63'
Завершен
1 : 1
25 октября 2025
ФК Бангор
8'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Bangor icon
8'
Счет после первого тайма 0:1
Larne icon
63'
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
8'
Угловой
Larne - Угловой
8'
Bangor - 1-ый Гол
19'
Угловой
Larne - Угловой
27'
Угловой
Bangor - Угловой
32'
Угловой
Larne - Угловой
38'
Угловой
Bangor - Угловой
44'
Угловой
Larne - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
52'
Угловой
Larne - Угловой
60'
Угловой
Larne - Угловой
63'
Larne - 2-ой Гол
80'
Угловой
Bangor - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча ФК Ларн — ФК Бангор

Команда ФК Ларн в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 14-8. Команда ФК Бангор, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 14-19. Команда ФК Ларн в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. ФК Бангор забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 04 ноября 2025 на поле команды ФК Ларн, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

ФК Ларн
ФК Ларн
ФК Бангор
ФК Ларн
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
04.11.2025
ФК Ларн
ФК Ларн
2:1
ФК Бангор
ФК Бангор
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
ФК Ларн ФК Ларн
67%
ФК Бангор ФК Бангор
33%
Атаки
0
0
Угловые
6
3
Фолы
7
7
Удары (всего)
13
3
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
1
1
Игры 13 тур
25.10.2025
ФК Ларн
1:1
ФК Бангор
Завершен
25.10.2025
Каррик Рейнджерс
0:1
Клифтонвилл
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
ПСЖ ПСЖ
Хавре Хавре
22 Ноября
23:05
Бернли Бернли
Челси Челси
22 Ноября
15:30
Ньюкасл Ньюкасл
Манчестер Сити Манчестер Сити
22 Ноября
20:30
Фиорентина Фиорентина
Ювентус Ювентус
22 Ноября
20:00
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
ВФБ Штутгарт ВФБ Штутгарт
22 Ноября
17:30
Барселона Барселона
Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао
22 Ноября
18:15
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
СК Фрайбург СК Фрайбург
22 Ноября
17:30
Локомотив Локомотив
Амур Амур
22 Ноября
17:00
Динамо Минск Динамо Минск
Спартак Спартак
22 Ноября
17:10
Наполи Наполи
Аталанта Аталанта
22 Ноября
22:45
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA