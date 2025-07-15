Фрибет 15000₽
15.07.2025

Смотреть онлайн Брисбен Сити - Женщины - Голд Кост Юнайтед Women 15.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia NPL Queensland Women: Брисбен Сити - ЖенщиныГолд Кост Юнайтед Women, 9 тур . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Парк Спенсер.

МСК, 9 тур, Стадион: Парк Спенсер
Australia NPL Queensland Women
Брисбен Сити - Женщины
7'
90+2'
Завершен
2 : 0
15 июля 2025
Голд Кост Юнайтед Women
Смотреть онлайн
Брисбен Сити - Женщины icon
7'
Счет после первого тайма 1:0
Брисбен Сити - Женщины icon
90+2'
Матч закончился со счётом 2:0
Текстовая трансляция
7'
Брисбен Сити - Женщины - 1-ый Гол
12'
Угловой
Брисбен Сити - Женщины - Угловой
22'
Угловой
Брисбен Сити - Женщины - Угловой
45+5'
Угловой
Брисбен Сити - Женщины - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
48'
Угловой
Брисбен Сити - Женщины - Угловой
61'
Угловой
Брисбен Сити - Женщины - Угловой
62'
Угловой
Брисбен Сити - Женщины - Угловой
90+2'
Брисбен Сити - Женщины - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 2:0

Превью матча Брисбен Сити - Женщины — Голд Кост Юнайтед Women

Команда Брисбен Сити - Женщины в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 4-1. Команда Голд Кост Юнайтед Women, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 9-1. Команда Брисбен Сити - Женщины в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Голд Кост Юнайтед Women забивает 1, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 17 августа 2025 на поле команды Голд Кост Юнайтед Women, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Брисбен Сити - Женщины
Брисбен Сити - Женщины
Голд Кост Юнайтед Women
Брисбен Сити - Женщины
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
17.08.2025
Голд Кост Юнайтед Women
Голд Кост Юнайтед Women
0:1
Брисбен Сити - Женщины
Брисбен Сити - Женщины
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Брисбен Сити - Женщины Брисбен Сити - Женщины
51%
Голд Кост Юнайтед Women Голд Кост Юнайтед Women
49%
Атаки
189
185
Угловые
6
0
Удары мимо ворот
6
3
Удары в створ ворот
6
3
