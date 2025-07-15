Превью матча Брисбен Сити - Женщины — Голд Кост Юнайтед Women

Команда Брисбен Сити - Женщины в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 4-1. Команда Голд Кост Юнайтед Women, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 9-1. Команда Брисбен Сити - Женщины в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Голд Кост Юнайтед Women забивает 1, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 17 августа 2025 на поле команды Голд Кост Юнайтед Women, в том матче победу одержали гостьи.