14.06.2025
Голд Кост Юнайтед Women - Брисбен Сити - Женщины 14.06.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia NPL Queensland Women: Голд Кост Юнайтед Women — Брисбен Сити - Женщины, 18 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Coplick Family Sports Park.
МСК, 18 тур, Стадион: Coplick Family Sports Park
Australia NPL Queensland Women
Завершен
0 : 4
14 июня 2025
Брисбен Сити - Женщины
13'
18'
45+5'
76'
Брисбен Сити - Женщины
45+5'
Счет после первого тайма 0:3
Матч закончился со счётом 0:4
Текстовая трансляция
13'
Брисбен Сити - Женщины - 1-ый Гол
18'
Брисбен Сити - Женщины - Угловой
18'
Брисбен Сити - Женщины - 2-ой Гол
23'
Брисбен Сити - Женщины - Угловой
37'
Голд Кост Юнайтед Women - Угловой
41'
Брисбен Сити - Женщины - Угловой
45+3'
Брисбен Сити - Женщины - Угловой
45+5'
Брисбен Сити - Женщины - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 0:3
63'
Брисбен Сити - Женщины - Угловой
64'
Брисбен Сити - Женщины - Угловой
72'
Голд Кост Юнайтед Women - Угловой
76'
Брисбен Сити - Женщины - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 0:4
Статистика матча
Атаки
31
34
Угловые
2
6
Удары мимо ворот
1
2
Удары в створ ворот
2
7
