Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
14.06.2025

Смотреть онлайн Голд Кост Юнайтед Women - Брисбен Сити - Женщины 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia NPL Queensland Women: Голд Кост Юнайтед WomenБрисбен Сити - Женщины, 18 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Coplick Family Sports Park.

МСК, 18 тур, Стадион: Coplick Family Sports Park
Australia NPL Queensland Women
Голд Кост Юнайтед Women
Завершен
0 : 4
14 июня 2025
Брисбен Сити - Женщины
13'
18'
45+5'
76'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Брисбен Сити - Женщины icon
13'
Брисбен Сити - Женщины icon
18'
Брисбен Сити - Женщины icon
45+5'
Счет после первого тайма 0:3
Брисбен Сити - Женщины icon
76'
Матч закончился со счётом 0:4
Текстовая трансляция
13'
Брисбен Сити - Женщины - 1-ый Гол
18'
Угловой
Брисбен Сити - Женщины - Угловой
18'
Брисбен Сити - Женщины - 2-ой Гол
23'
Угловой
Брисбен Сити - Женщины - Угловой
37'
Угловой
Голд Кост Юнайтед Women - Угловой
41'
Угловой
Брисбен Сити - Женщины - Угловой
45+3'
Угловой
Брисбен Сити - Женщины - Угловой
45+5'
Брисбен Сити - Женщины - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 0:3
63'
Угловой
Брисбен Сити - Женщины - Угловой
64'
Угловой
Брисбен Сити - Женщины - Угловой
72'
Угловой
Голд Кост Юнайтед Women - Угловой
76'
Брисбен Сити - Женщины - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 0:4

Превью матча Голд Кост Юнайтед Women — Брисбен Сити - Женщины

История последних встреч

Голд Кост Юнайтед Women
Голд Кост Юнайтед Women
Брисбен Сити - Женщины
Голд Кост Юнайтед Women
0 побед
0 ничьих
2 побед
0%
0%
100%
17.08.2025
Голд Кост Юнайтед Women
Голд Кост Юнайтед Women
0:1
Брисбен Сити - Женщины
Брисбен Сити - Женщины
Обзор
15.07.2025
Брисбен Сити - Женщины
Брисбен Сити - Женщины
2:0
Голд Кост Юнайтед Women
Голд Кост Юнайтед Women
Обзор

Статистика матча

Атаки
31
34
Угловые
2
6
Удары мимо ворот
1
2
Удары в створ ворот
2
7
Игры 18 тур
14.06.2025
ФК Лайонс - Женщины
2:0
ФК Митчелтон - Женщины
Завершен
14.06.2025
Истерн Сабербс НПЛ - Женщины
5:0
Саншайн-Кост Уондерерс (жен)
Завершен
14.06.2025
Gold Coast Knights Women
4:0
Саутс Юнайтед - Женщины (NPL)
Завершен
14.06.2025
Голд Кост Юнайтед Women
0:4
Брисбен Сити - Женщины
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Анже Анже
Нант Нант
12 Декабря
22:45
Лечче Лечче
Пиза Пиза
12 Декабря
22:45
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Хирона Хирона
12 Декабря
23:00
Партизан Партизан
Црвена Звезда Црвена Звезда
12 Декабря
22:30
Унион Берлин Унион Берлин
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
12 Декабря
22:30
Виртус Болонья Виртус Болонья
Хапоэль Тель-Авив Хапоэль Тель-Авив
12 Декабря
22:30
Барселона Барселона
Олимпиакос Олимпиакос
12 Декабря
22:30
Вест Бромвич Вест Бромвич
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
12 Декабря
23:00
Бристоль Бристоль
Лондон Лайонс Лондон Лайонс
12 Декабря
22:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA