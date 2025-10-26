Превью матча ММФК Ружомберок — Спартак Трнава

Команда ММФК Ружомберок в последних 10 матчах одержала 4 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 15-16. Команда Спартак Трнава, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 23-8. Команда ММФК Ружомберок в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Спартак Трнава забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 27 июля 2025 на поле команды Спартак Трнава, в том матче победу одержали хозяева.