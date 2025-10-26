Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн ММФК Ружомберок - Спартак Трнава 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СловакияЧемпионат Словакии по футболу. Суперлига: ММФК РужомберокСпартак Трнава, 12 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Ружомберок. Судить этот матч будет Michal Ocenas.

МСК, 12 тур, Стадион: Ружомберок
Чемпионат Словакии по футболу. Суперлига
ММФК Ружомберок
17'
Завершен
1 : 1
26 октября 2025
Спартак Трнава
24'
ММФК Ружомберок icon
17'
Spartak Trnava icon
24'
Счет после первого тайма 1:1
Текстовая трансляция
17'
ММФК Ружомберок - 1-ый Гол
23'
Угловой
Spartak Trnava - Угловой
24'
Угловой
Spartak Trnava - Угловой
24'
Spartak Trnava - 2-ой Гол
27'
Угловой
ММФК Ружомберок - Угловой
45+1'
Угловой
Spartak Trnava - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
49'
Угловой
Spartak Trnava - Угловой
59'
Угловой
ММФК Ружомберок - Угловой
61'
Угловой
ММФК Ружомберок - Угловой
64'
Угловой
ММФК Ружомберок - Угловой
70'
Угловой
ММФК Ружомберок - Угловой
74'
Угловой
Spartak Trnava - Угловой
75'
Угловой
Spartak Trnava - Угловой
76'
Угловой
Spartak Trnava - Угловой
90+4'
Угловой
ММФК Ружомберок - Угловой

Превью матча ММФК Ружомберок — Спартак Трнава

Команда ММФК Ружомберок в последних 10 матчах одержала 4 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 15-16. Команда Спартак Трнава, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 23-8. Команда ММФК Ружомберок в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Спартак Трнава забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 27 июля 2025 на поле команды Спартак Трнава, в том матче победу одержали хозяева.

ММФК Ружомберок ММФК Ружомберок
15
Словакия
Martin Bacik
1
Словакия
Dominik Tapaj
25
Чехия
Samuel Grygar
5
Tomas Kral
17
Словакия
Adam Tucny
28
Словакия
Alexander Selecky
2
Словакия
Александр Мойзис
6
Словакия
Тимотей Мудры
18
Словакия
Мартин Шулек
10
Словакия
Мартин Хриен
16
Чехия
Даниэль Кестль
Тренер
Чехия
Ondrej Smetana
Спартак Трнава Спартак Трнава
52
Словакия
Эрик Сабо
7
Австрия
Stefan Skrbo
2
Швеция
Patrick Nwadike
23
Чехия
Филип Тварджик
3
Хорватия
Роко Юрескин
6
Словакия
Роман Прочажка
8
Грузия
Giorgi Moistsrapeshvili
1
Словения
Ziga Frelih
4
Чехия
Либор Холик
12
Нигерия
Абдулрахман Тайво
11
Нигерия
Philip Azango
Тренер
Чехия
Michal Scasny

История последних встреч

ММФК Ружомберок
ММФК Ружомберок
Спартак Трнава
ММФК Ружомберок
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
27.07.2025
Спартак Трнава
Спартак Трнава
3:0
ММФК Ружомберок
ММФК Ружомберок
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
ММФК Ружомберок ММФК Ружомберок
34%
Спартак Трнава Спартак Трнава
66%
Атаки
74
112
Угловые
5
7
Удары мимо ворот
5
9
Удары в створ ворот
4
6

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Michal Ocenas (Словакия).

икон Карточки

За последние 9 матчей судья показал 40 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.4 за матч) и 2 красных (в среднем 0.2 за матч)

icon Пенальти

В 33% (3 из 9 матчей) Michal Ocenas назначал пенальти

Комментарии к матчу
