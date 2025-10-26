Смотреть онлайн ММФК Ружомберок - Спартак Трнава 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Словакия — Чемпионат Словакии по футболу. Суперлига: ММФК Ружомберок — Спартак Трнава, 12 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Ружомберок. Судить этот матч будет Michal Ocenas.
Превью матча ММФК Ружомберок — Спартак Трнава
Команда ММФК Ружомберок в последних 10 матчах одержала 4 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 15-16. Команда Спартак Трнава, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 23-8. Команда ММФК Ружомберок в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Спартак Трнава забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 27 июля 2025 на поле команды Спартак Трнава, в том матче победу одержали хозяева.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Michal Ocenas (Словакия).
За последние 9 матчей судья показал 40 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.4 за матч) и 2 красных (в среднем 0.2 за матч)
В 33% (3 из 9 матчей) Michal Ocenas назначал пенальти