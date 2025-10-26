Превью матча Слован Братислава — ФК Татран Прешов

Команда Слован Братислава в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 21-16. Команда ФК Татран Прешов, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 19-14. Команда Слован Братислава в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. ФК Татран Прешов забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 26 июля 2025 на поле команды ФК Татран Прешов, в том матче сыграли вничью.