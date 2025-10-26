Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Слован Братислава - ФК Татран Прешов 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СловакияЧемпионат Словакии по футболу. Суперлига: Слован БратиславаФК Татран Прешов, 12 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Тегельне поле. Судить этот матч будет Филип Глова.

МСК, 12 тур, Стадион: Тегельне поле
Чемпионат Словакии по футболу. Суперлига
Слован Братислава
Завершен
0 : 1
26 октября 2025
ФК Татран Прешов
86'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
ФК Татран Прешов icon
86'
Матч закончился со счётом 0:1
Текстовая трансляция
9'
Угловой
ФК Татран Прешов - Угловой
19'
Угловой
Слован Братислава - Угловой
37'
Угловой
ФК Татран Прешов - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
66'
Угловой
ФК Татран Прешов - Угловой
70'
Угловой
Слован Братислава - Угловой
70'
Угловой
Слован Братислава - Угловой
84'
Угловой
ФК Татран Прешов - Угловой
86'
ФК Татран Прешов - 1-ый Гол
Матч закончился со счётом 0:1

Превью матча Слован Братислава — ФК Татран Прешов

Команда Слован Братислава в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 21-16. Команда ФК Татран Прешов, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 19-14. Команда Слован Братислава в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. ФК Татран Прешов забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 26 июля 2025 на поле команды ФК Татран Прешов, в том матче сыграли вничью.

Слован Братислава Слован Братислава
7
Словакия
Владимир Вайсс
71
Словакия
Доминик Такач
20
Босния и Герцеговина
Alen Mustafic
3
Словакия
Peter Pokorny
23
Гана
Zuberu Sharani
97
Гана
Kelvin Ofori
12
Словения
Кенан Бажрич
99
Словения
Андраз Спорар
6
Австрия
Кевин Виммер
21
Словакия
Роберт Мак
77
Украина
Данило Игнатенко
Тренер
Словакия
Владимир Вейсс
ФК Татран Прешов ФК Татран Прешов
91
Словакия
Павол Байца
4
Словакия
Патрик Симко
9
Словакия
Мартин Регали
11
Словакия
Olejnik
55
Украина
Тарас Бондаренко
3
Словакия
Михал Сипляк
28
Словакия
Юрай Котула
22
Латвия
Daniels Balodis
5
Словакия
Роман Бегала
31
Словакия
Йозеф Менич
19
Латвия
Glebs Patika
Тренер
Словакия
Владимир Цифранич

История последних встреч

Слован Братислава
Слован Братислава
ФК Татран Прешов
Слован Братислава
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
26.07.2025
ФК Татран Прешов
ФК Татран Прешов
2:2
Слован Братислава
Слован Братислава
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Слован Братислава Слован Братислава
54%
ФК Татран Прешов ФК Татран Прешов
46%
Атаки
112
92
Угловые
3
4
Удары мимо ворот
4
15
Удары в створ ворот
1
4

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Филип Глова (Словакия).

икон Карточки

За последние 10 матчей судья показал 44 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.4 за матч) и 6 красных (в среднем 0.6 за матч)

icon Пенальти

В 20% (2 из 10 матчей) Филип Глова назначал пенальти

Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA