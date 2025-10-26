Смотреть онлайн Слован Братислава - ФК Татран Прешов 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Словакия — Чемпионат Словакии по футболу. Суперлига: Слован Братислава — ФК Татран Прешов, 12 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Тегельне поле. Судить этот матч будет Филип Глова.
Превью матча Слован Братислава — ФК Татран Прешов
Команда Слован Братислава в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 21-16. Команда ФК Татран Прешов, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 19-14. Команда Слован Братислава в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. ФК Татран Прешов забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 26 июля 2025 на поле команды ФК Татран Прешов, в том матче сыграли вничью.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Филип Глова (Словакия).
За последние 10 матчей судья показал 44 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.4 за матч) и 6 красных (в среднем 0.6 за матч)
В 20% (2 из 10 матчей) Филип Глова назначал пенальти