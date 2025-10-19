Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Россия — Россия - Премьер-лига : Динамо — Ахмат , 12 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе ВТБ Арена . Судить этот матч будет Ranel Ziyakov .

Превью матча Динамо — Ахмат

Команда Динамо в последних 10 матчах одержала 4 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 22-17. Команда Ахмат, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 15-12. Команда Динамо в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Ахмат забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 08 июля 2025 на поле команды Динамо, в том матче сыграли вничью.