Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
19.10.2025

Смотреть онлайн Динамо - Ахмат 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира РоссияРоссия - Премьер-лига: ДинамоАхмат, 12 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе ВТБ Арена. Судить этот матч будет Ranel Ziyakov.

МСК, 12 тур, Стадион: ВТБ Арена
Россия - Премьер-лига
Динамо
Завершен
2 : 2
19 октября 2025
Ахмат
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Динамо — Ахмат

Команда Динамо в последних 10 матчах одержала 4 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 22-17. Команда Ахмат, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 15-12. Команда Динамо в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Ахмат забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 08 июля 2025 на поле команды Динамо, в том матче сыграли вничью.

Динамо Динамо
40
Россия
Kurban Rasulov
4
Аргентина
Juan Jose Caceres
55
Россия
Максим Осипенко
19
Казахстан
Бахтиёр Зайнутдинов
6
Парагвай
Роберто Фернандес
74
Россия
Даниил Фомин
15
Россия
Данил Глебов
21
Россия
Антон Миранчук
14
Марокко
Эль-Мехди Маухуб
33
Россия
Иван Сергеев
10
Бразилия
Бителло
Тренер
Россия
Валерий Карпин
Ахмат Ахмат
88
Грузия
Гиорги Шелия
81
Россия
Максим Сидоров
75
Тунис
Nader Ghandri
4
Россия
Turpal Ibishev
8
Сербия
Мирослав Богошавач
11
Бразилия
Исмаэл Силва Лима
42
Ангола
Manuel Keliano
20
Казахстан
Maksim Samorodov
17
Ангола
Эгаш Касинтура
7
Россия
Лечи Садулаев
77
Россия
Георгий Мелкадзе
Тренер
Россия
Станислав Черчесов

История последних встреч

Динамо
Динамо
Ахмат
Динамо
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
08.07.2025
Динамо
Динамо
1:1
Ахмат
Ахмат
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Динамо Динамо
58%
Ахмат Ахмат
42%
Атаки
98
86
Угловые
2
8
Фолы
14
9
Удары (всего)
7
7
Удары мимо ворот
1
3
Удары в створ ворот
6
4

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Ranel Ziyakov (Россия).

икон Карточки

За последние 4 матчей судья показал 19 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.8 за матч) и 1 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 50% (2 из 4 матчей) Ranel Ziyakov назначал пенальти

Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Нефтехимик Нефтехимик
ЦСКА ЦСКА
14 Ноября
19:00
Спартак Спартак
Северсталь Северсталь
14 Ноября
19:30
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
HC Magnitka Magnitogorsk HC Magnitka Magnitogorsk
14 Ноября
18:30
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
14 Ноября
18:30
Барселона Барселона
Виртус Болонья Виртус Болонья
14 Ноября
22:30
Люксембург Люксембург
Германия Германия
14 Ноября
22:45
Милан Милан
Олимпиакос Олимпиакос
14 Ноября
22:30
СКА-1946 U20 СКА-1946 U20
Академия Михайлова Академия Михайлова
14 Ноября
19:00
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
Партизан Партизан
14 Ноября
22:00
Ильвес Ильвес
Таппара Таппара
14 Ноября
19:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA