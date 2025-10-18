Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Россия — Россия - Премьер-лига : Локомотив — ЦСКА , 12 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 19:45 по московскому времени и пройдет на стадионе РЖД Арена . Судить этот матч будет Ivan Abrosimov .

Превью матча Локомотив — ЦСКА

Команда Локомотив в последних 10 матчах одержала 5 побед , 4 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 20-12. Команда ЦСКА, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 24-15. Команда Локомотив в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. ЦСКА забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 30 июля 2025 на поле команды ЦСКА, в том матче победу одержали хозяева.