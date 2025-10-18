Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
18.10.2025

Смотреть онлайн Локомотив - ЦСКА 18.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира РоссияРоссия - Премьер-лига: ЛокомотивЦСКА, 12 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 19:45 по московскому времени и пройдет на стадионе РЖД Арена. Судить этот матч будет Ivan Abrosimov.

МСК, 12 тур, Стадион: РЖД Арена
Россия - Премьер-лига
Локомотив
Завершен
3 : 0
18 октября 2025
ЦСКА
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Локомотив — ЦСКА

Команда Локомотив в последних 10 матчах одержала 5 побед , 4 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 20-12. Команда ЦСКА, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 24-15. Команда Локомотив в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. ЦСКА забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 30 июля 2025 на поле команды ЦСКА, в том матче победу одержали хозяева.

Локомотив Локомотив
1
Россия
Антон Митрюшкин
45
Россия
Alexander Silyanov
5
Франция
Жержиньо Ньямси
23
Мексика
Сесар Монтес
3
Бразилия
Fasson
93
Россия
Artyom Karpukas
6
Россия
Дмитрий Баринов
19
Россия
Александр Руденко
83
Россия
Алексей Батраков
25
Россия
Danyl Prutsev
10
Россия
Дмитрий Воробьев
Тренер
Россия
Михаил Галактионов
ЦСКА ЦСКА
49
Россия
Vladislav Torop
78
Россия
Игорь Дивеев
90
Россия
Matvey Vladislavovich Lukin
4
Бразилия
Joao Victor da Silva Marcelino
22
Сербия
Милан Гаджич
10
Россия
Иван Обляков
31
Россия
Matvey Kislyak
3
Россия
Данил Круговой
37
Бразилия
Henrique Carmo
9
Бразилия
Alerrandro
17
Kirill Glebov
Тренер
Швейцария
Фабио Челестини

История последних встреч

Локомотив
Локомотив
ЦСКА
Локомотив
0 побед
1 ничья
1 победа
0%
50%
50%
30.07.2025
ЦСКА
ЦСКА
2:1
Локомотив
Локомотив
Обзор
19.05.2025
Локомотив
Локомотив
2:2
ЦСКА
ЦСКА
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Локомотив Локомотив
38%
ЦСКА ЦСКА
62%
Атаки
100
105
Угловые
3
8
Фолы
8
9
Удары (всего)
16
8
Удары мимо ворот
10
3
Удары в створ ворот
6
5

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Ivan Abrosimov (Россия).

икон Карточки

За последние 7 матчей судья показал 28 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)

icon Пенальти

В 29% (2 из 7 матчей) Ivan Abrosimov назначал пенальти

Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Спартак Спартак
Локомотив Локомотив
12 Ноября
19:30
Металлург Металлург
Лада Лада
12 Ноября
17:00
Салават Юлаев Салават Юлаев
СКА СКА
12 Ноября
17:00
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
12 Ноября
18:30
Зенит Зенит
МБА Москва МБА Москва
12 Ноября
19:30
Team Spirit Team Spirit
Team Falcons Team Falcons
12 Ноября
07:30
СКА-1946 U20 СКА-1946 U20
ХК Капитан U20 ХК Капитан U20
12 Ноября
19:00
Торпедо Торпедо
ХК Сочи ХК Сочи
12 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
Сибирь Сибирь
12 Ноября
19:30
Индиана Пэйсерс Индиана Пэйсерс
Юта Джаз Юта Джаз
12 Ноября
05:10
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA