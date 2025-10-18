Смотреть онлайн Локомотив - ЦСКА 18.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Россия — Россия - Премьер-лига: Локомотив — ЦСКА, 12 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 19:45 по московскому времени и пройдет на стадионе РЖД Арена. Судить этот матч будет Ivan Abrosimov.
Превью матча Локомотив — ЦСКА
Команда Локомотив в последних 10 матчах одержала 5 побед , 4 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 20-12. Команда ЦСКА, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 24-15. Команда Локомотив в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. ЦСКА забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 30 июля 2025 на поле команды ЦСКА, в том матче победу одержали хозяева.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Ivan Abrosimov (Россия).
За последние 7 матчей судья показал 28 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)
В 29% (2 из 7 матчей) Ivan Abrosimov назначал пенальти