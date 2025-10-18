Превью матча Лугано — ФК Цюрих

Команда Лугано в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 11-17. Команда ФК Цюрих, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 14-17. Команда Лугано в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. ФК Цюрих забивает 1, пропускает 2.