18.10.2025

Смотреть онлайн Лугано - ФК Цюрих 18.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ШвейцарияЧемпионат Швейцарии по футболу. Суперлига: ЛуганоФК Цюрих, 9 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадио Корнаредо. Судить этот матч будет Alessandro Dudic.

МСК, 9 тур, Стадион: Стадио Корнаредо
Чемпионат Швейцарии по футболу. Суперлига
Лугано
Daniel Dos Santos Correia 25'
Завершен
1 : 0
18 октября 2025
ФК Цюрих
Смотреть онлайн
Daniel Dos Santos Correia icon
25'
Счет после первого тайма 1:0
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
5'
Угловой
ФК Цюрих - Угловой
12'
Угловой
Лугано - Угловой
14'
Угловой
Лугано - Угловой
25'
Daniel Dos Santos Correia - 1-ый Гол
35'
Угловой
ФК Цюрих - Угловой
45'
Угловой
ФК Цюрих - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
50'
Угловой
ФК Цюрих - Угловой
66'
Угловой
ФК Цюрих - Угловой
72'
Угловой
Лугано - Угловой
80'
Угловой
ФК Цюрих - Угловой
83'
Угловой
Лугано - Угловой
90+4'
Угловой
ФК Цюрих - Угловой
90+6'
Угловой
ФК Цюрих - Угловой
90+7'
Угловой
ФК Цюрих - Угловой
90+8'
Угловой
ФК Цюрих - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча Лугано — ФК Цюрих

Команда Лугано в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 11-17. Команда ФК Цюрих, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 14-17. Команда Лугано в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. ФК Цюрих забивает 1, пропускает 2.

Лугано Лугано
1
Сербия
Amir Saipi
46
Италия
Mattia Zanotti
6
Германия
Antonios Papadopoulos
17
Германия
Лукас Май
26
Италия
Martim Alexandre Costa Marques
8
Швейцария
Анто Гргич
25
Косово
Uran Bislimi
21
Франция
Yanis Cimignani
27
Швейцария
Daniel Dos Santos Correia
18
Франция
Маю Хишам
91
Германия
Кевин Беренс
Тренер
Швейцария
Маттиа Кроки-Торти
ФК Цюрих ФК Цюрих
25
Швейцария
Яник Брехер
2
Швейцария
Линдрит Камбери
35
Швейцария
David Vujevic
5
Аргентина
Mariano Gomez
23
Сербия
Милан Родич
7
Швейцария
Бледиан Красничи
6
Швейцария
Cheveyo Tsawa
15
Эквадор
Nelson Palacio
10
Швейцария
Стивен Цубер
19
Сенегал
Philippe Keny
9
Колумбия
Juan José Perea
Тренер
Нидерланды
Митчелл ван дер Гааг

Статистика матча

Владение мячом
Лугано Лугано
42%
ФК Цюрих ФК Цюрих
58%
Атаки
0
0
Угловые
4
10
Фолы
9
9
Удары (всего)
3
5
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
2
0

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Alessandro Dudic (Швейцария).

икон Карточки

За последние 7 матчей судья показал 33 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.7 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)

icon Пенальти

В 43% (3 из 7 матчей) Alessandro Dudic назначал пенальти

Игры 9 тур
19.10.2025
Янг Бойз
1:2
Санкт-Галлен
Завершен
19.10.2025
Грассхоппер Клуб
0:1
Сьон
Завершен
18.10.2025
Лугано
1:0
ФК Цюрих
Завершен
