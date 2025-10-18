Смотреть онлайн Лугано - ФК Цюрих 18.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швейцария — Чемпионат Швейцарии по футболу. Суперлига: Лугано — ФК Цюрих, 9 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадио Корнаредо. Судить этот матч будет Alessandro Dudic.
Превью матча Лугано — ФК Цюрих
Команда Лугано в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 11-17. Команда ФК Цюрих, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 14-17. Команда Лугано в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. ФК Цюрих забивает 1, пропускает 2.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Alessandro Dudic (Швейцария).
За последние 7 матчей судья показал 33 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.7 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)
В 43% (3 из 7 матчей) Alessandro Dudic назначал пенальти