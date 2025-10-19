Превью матча Янг Бойз — Санкт-Галлен

Команда Янг Бойз в последних 10 матчах одержала 6 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 18-19. Команда Санкт-Галлен, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 18-14. Команда Янг Бойз в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Санкт-Галлен забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 09 ноября 2025 на поле команды Санкт-Галлен, в том матче победу одержали гостьи.