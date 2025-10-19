Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Янг Бойз - Санкт-Галлен 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ШвейцарияЧемпионат Швейцарии по футболу. Суперлига: Янг БойзСанкт-Галлен, 9 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Стад де Сюисс.

МСК, 9 тур, Стадион: Стад де Сюисс
Чемпионат Швейцарии по футболу. Суперлига
Янг Бойз
Chris Bedia 85'
Завершен
1 : 2
19 октября 2025
Санкт-Галлен
56'
Лукас Гортлер 87'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Санкт-Галлен icon
56'
Chris Bedia icon
85'
Лукас Гортлер icon
87'
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
17'
Янг Бойз - Незабитый пенальти
18'
Угловой
Санкт-Галлен - Угловой
20'
Угловой
Санкт-Галлен - Угловой
22'
Угловой
Янг Бойз - Угловой
27'
Угловой
Янг Бойз - Угловой
37'
Угловой
Санкт-Галлен - Угловой
37'
Угловой
Санкт-Галлен - Угловой
40'
Угловой
Янг Бойз - Угловой
43'
Угловой
Санкт-Галлен - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
50'
Угловой
Санкт-Галлен - Угловой
56'
Санкт-Галлен - 1-ый Гол
71'
Угловой
Санкт-Галлен - Угловой
71'
Угловой
Санкт-Галлен - Угловой
72'
Угловой
Янг Бойз - Угловой
74'
Угловой
Санкт-Галлен - Угловой
79'
Угловой
Янг Бойз - Угловой
85'
Chris Bedia - 2-ой Гол
87'
Лукас Гортлер - 3-ий Гол
90+1'
Угловой
Янг Бойз - Угловой
90+4'
Угловой
Янг Бойз - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2

Превью матча Янг Бойз — Санкт-Галлен

Команда Янг Бойз в последних 10 матчах одержала 6 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 18-19. Команда Санкт-Галлен, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 18-14. Команда Янг Бойз в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Санкт-Галлен забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 09 ноября 2025 на поле команды Санкт-Галлен, в том матче победу одержали гостьи.

Янг Бойз Янг Бойз
1
Швейцария
MARVIN KELLER
17
Швейцария
Саиди Янко
4
Франция
Tanguy Zoukrou
23
Швейцария
Лорис Бенито
3
Франция
Jaouen Hadjam
39
Швейцария
Darian Males
45
Мадагаскар
Райан Равелосон
6
Швейцария
Эдимилсон Фернандеш
16
Швейцария
Кристиан Фасснахт
9
Венесуэла
Серхио Кордова
37
Швеция
Armin Gigovic
Тренер
Швейцария
Гиоргио Контини
Санкт-Галлен Санкт-Галлен
1
Гана
Лоуренс Ати
26
Германия
Tom Gaal
4
Хорватия
Джозо Станик
72
Швейцария
Cyrill May
6
Косово
Behar Neziri
7
Швейцария
Christian Witzig
16
Германия
Лукас Гортлер
11
Германия
Carlo Boukhalfa
36
Англия
Чима Окороджи
18
Швейцария
Alessandro Vogt
14
Сенегал
Aliou Balde
Тренер
Германия
Энрико Маабен

История последних встреч

Янг Бойз
Янг Бойз
Санкт-Галлен
Янг Бойз
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
09.11.2025
Санкт-Галлен
Санкт-Галлен
1:4
Янг Бойз
Янг Бойз
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Янг Бойз Янг Бойз
62%
Санкт-Галлен Санкт-Галлен
38%
Атаки
98
66
Угловые
7
9
Фолы
10
11
Удары (всего)
10
12
Удары мимо ворот
10
11
Удары в створ ворот
5
7
Игры 9 тур
19.10.2025
Янг Бойз
1:2
Санкт-Галлен
Завершен
19.10.2025
Грассхоппер Клуб
0:1
Сьон
Завершен
18.10.2025
Лугано
1:0
ФК Цюрих
Завершен
Комментарии к матчу
