Смотреть онлайн Абердин - Хиберниан 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Шотландия - Премьершип: Абердин — Хиберниан, 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Питтодри. Судить этот матч будет Don Robertson.
Превью матча Абердин — Хиберниан
Команда Абердин в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 8-18. Команда Хиберниан, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 16-14. Команда Абердин в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Хиберниан забивает 2, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Don Robertson (Англия).
За последние 5 матчей судья показал 17 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.4 за матч) и 1 красных (в среднем 0.2 за матч)
В 40% (2 из 5 матчей) Don Robertson назначал пенальти