26.10.2025

Смотреть онлайн Абердин - Хиберниан 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АнглияШотландия - Премьершип: АбердинХиберниан, 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Питтодри. Судить этот матч будет Don Robertson.

МСК, 9 тур, Стадион: Питтодри
Шотландия - Премьершип
Абердин
Marco Lazetic 90+4'
Завершен
1 : 2
26 октября 2025
Хиберниан
Thibault Klidje 34'
Тоди Эли Йуан 87'
Смотреть онлайн
Thibault Klidje icon
34'
Счет после первого тайма 0:1
Тоди Эли Йуан icon
87'
Marco Lazetic icon
90+4'
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Абердин - Угловой
6'
Угловой
Хиберниан - Угловой
14'
Угловой
Хиберниан - Угловой
34'
Thibault Klidje - 1-ый Гол забит с передачи Маллиган
Счет после первого тайма 0:1
57'
Угловой
Абердин - Угловой
57'
Угловой
Абердин - Угловой
58'
Угловой
Абердин - Угловой
66'
Угловой
Абердин - Угловой
72'
Угловой
Хиберниан - Угловой
87'
Тоди Эли Йуан - 2-ой Гол забит с передачи Джош Кемпбелл
90'
Угловой
Абердин - Угловой
90+4'
Marco Lazetic - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 1:2

Превью матча Абердин — Хиберниан

Команда Абердин в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 8-18. Команда Хиберниан, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 16-14. Команда Абердин в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Хиберниан забивает 2, пропускает 1.

Абердин Абердин
5
Нидерланды
Матс Кноестер
15
Англия
Кевин Нисбет
17
Швеция
Jesper Karlsson
1
Болгария
Димитар Митов
28
Дания
Alexander Jensen
21
Ирландия
Gavin Molloy
2
Англия
Ники Девлин
22
Англия
Jack Milne
16
Англия
Стьюарт Армстронг
7
Франция
Адиль Аушиш
18
Хорватия
Анте Палаверса
Тренер
Швеция
Джимми Телин
Хиберниан Хиберниан
18
Того
Thibault Klidje
9
Англия
Kieron Bowie
20
Англия
Маллиган
12
Англия
Кристофер Кадден
19
Англия
Ники Кадден
17
Ирландия
Джейми Макграт
22
Англия
Даниэль Барласер
5
Ирландия
Уоррен О'Хора
4
Англия
Грант Ханли
15
Австралия
Джек Иредейл
1
Австрия
Рафаел Саллинжер
Тренер
Англия
Дэвид Грей

Статистика матча

Владение мячом
Абердин Абердин
54%
Хиберниан Хиберниан
46%
Атаки
102
107
Угловые
6
3
Удары мимо ворот
12
12
Удары в створ ворот
5
7

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Don Robertson (Англия).

икон Карточки

За последние 5 матчей судья показал 17 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.4 за матч) и 1 красных (в среднем 0.2 за матч)

icon Пенальти

В 40% (2 из 5 матчей) Don Robertson назначал пенальти

Игры 9 тур
26.10.2025
Рейнджерс
3:1
Килмарнок
Завершен
26.10.2025
Абердин
1:2
Хиберниан
Завершен
Комментарии к матчу
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA