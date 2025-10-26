Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Рейнджерс - Килмарнок 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АнглияШотландия - Премьершип: РейнджерсКилмарнок, 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Айброкс. Судить этот матч будет Kevin Clancy.

МСК, 9 тур, Стадион: Айброкс
Шотландия - Премьершип
Рейнджерс
Дерек Корнелиус 15'
Pereira 51'
Youssef Chermiti 72'
Завершен
3 : 1
26 октября 2025
Килмарнок
Джордж Стенджер 39'
Смотреть онлайн
Дерек Корнелиус icon
15'
Джордж Стенджер icon
39'
Счет после первого тайма 1:1 : 2,2
Pereira - Рейнджерс icon
51'
Youssef Chermiti icon
72'
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Рейнджерс - Угловой
7'
Угловой
Рейнджерс - Угловой
15'
Дерек Корнелиус - 1-ый Гол
39'
Угловой
Килмарнок - Угловой
39'
Джордж Стенджер - 2-ой Гол забит с передачи Грег Килти
42'
Угловой
Рейнджерс - Угловой
45+2'
Угловой
Рейнджерс - Угловой
Счет после первого тайма 1:1 : 2,2
51'
Pereira - 3-ий Гол
58'
Угловой
Килмарнок - Угловой
63'
Угловой
Рейнджерс - Угловой
64'
Угловой
Рейнджерс - Угловой
72'
Youssef Chermiti - 4-ый Гол
79'
Угловой
Рейнджерс - Угловой
90+3'
Угловой
Рейнджерс - Угловой
90+5'
Угловой
Рейнджерс - Угловой

Превью матча Рейнджерс — Килмарнок

Команда Рейнджерс в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 11-15. Команда Килмарнок, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,4 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 18-7. Команда Рейнджерс в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Килмарнок забивает 2, пропускает 1.

Рейнджерс Рейнджерс
1
Англия
Джек Батленд
30
Англия
Jayden Meghoma
11
Норвегия
Thelo Aasgaard
10
Кот-д'Ивуар
Mohammed Diomande
23
Франция
Djeidi Gassama
99
Бразилия
Данило
43
Бельгия
Николас Раскин
28
Северная Македония
Bojan Miovski
13
Канада
Дерек Корнелиус
5
Англия
Джон Суттар
2
Англия
Джэймс Таверниер
Тренер
Германия
Danny Rohl
Килмарнок Килмарнок
5
Англия
Льюис Майо
30
Англия
Eddie Beach
12
Англия
David Watson
19
Англия
Брюс Андерсон
2
Англия
Джейми Брэндон
9
Англия
Marcus Dackers
8
Северная Ирландия
Брэдли Лайонс
11
Англия
Грег Килти
6
Англия
Robbie Deas
3
Англия
Dominic Thompson
14
Новая Зеландия
Джордж Стенджер
Тренер
Англия
Stuart Kettlewell

Статистика матча

Владение мячом
Рейнджерс Рейнджерс
74%
Килмарнок Килмарнок
26%
Атаки
116
55
Угловые
9
2
Удары мимо ворот
7
4
Удары в створ ворот
7
3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Kevin Clancy (Англия).

икон Карточки

За последние 5 матчей судья показал 12 желтых карточек игрокам команд (в среднем 2.4 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 5 матчей) Kevin Clancy назначал пенальти

Игры 9 тур
26.10.2025
Рейнджерс
3:1
Килмарнок
Завершен
26.10.2025
Абердин
1:2
Хиберниан
Завершен
Комментарии к матчу
