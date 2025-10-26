Смотреть онлайн Рейнджерс - Килмарнок 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Шотландия - Премьершип: Рейнджерс — Килмарнок, 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Айброкс. Судить этот матч будет Kevin Clancy.
Превью матча Рейнджерс — Килмарнок
Команда Рейнджерс в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 11-15. Команда Килмарнок, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,4 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 18-7. Команда Рейнджерс в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Килмарнок забивает 2, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Kevin Clancy (Англия).
За последние 5 матчей судья показал 12 желтых карточек игрокам команд (в среднем 2.4 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 0% (0 из 5 матчей) Kevin Clancy назначал пенальти