Смотреть онлайн ФК Селье и Белло Влашим - Брно 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — Czechia 2. Liga: ФК Селье и Белло Влашим — Брно, 14 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Колларова.