Смотреть онлайн ФК Селье и Белло Влашим - Брно 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — Czechia 2. Liga: ФК Селье и Белло Влашим — Брно, 14 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Колларова.
Превью матча ФК Селье и Белло Влашим — Брно
Команда ФК Селье и Белло Влашим в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 13-13. Команда Брно, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 17-8. Команда ФК Селье и Белло Влашим в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Брно забивает 2, пропускает 1.