Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн ФК Селье и Белло Влашим - Брно 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧехияCzechia 2. Liga: ФК Селье и Белло ВлашимБрно, 14 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Колларова.

МСК, 14 тур, Стадион: Колларова
Czechia 2. Liga
ФК Селье и Белло Влашим
Завершен
0 : 1
26 октября 2025
Брно
56'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0
Брно icon
56'
Матч закончился со счётом 0:1
Текстовая трансляция
28'
Угловой
Брно - Угловой
42'
Угловой
Брно - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
48'
Угловой
Брно - Угловой
49'
Угловой
Брно - Угловой
55'
Угловой
Брно - Угловой
56'
Угловой
Брно - Угловой
56'
Брно - 1-ый Гол
90'
Угловой
ФК Селье и Белло Влашим - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1

Превью матча ФК Селье и Белло Влашим — Брно

Команда ФК Селье и Белло Влашим в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 13-13. Команда Брно, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 17-8. Команда ФК Селье и Белло Влашим в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Брно забивает 2, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
ФК Селье и Белло Влашим ФК Селье и Белло Влашим
46%
Брно Брно
54%
Атаки
94
89
Угловые
1
6
Удары мимо ворот
6
5
Удары в створ ворот
4
4
Игры 14 тур
26.10.2025
ФК Селье и Белло Влашим
0:1
Брно
Завершен
26.10.2025
Спарта Б
2:0
Виктория Жижков
Завершен
25.10.2025
SK Artis Brno
-:-
Опава
Отложен
25.10.2025
Славиа Кромериц
0:0
Высочина
Завершен
25.10.2025
Силон Таборско
1:1
Славия Прага II
Завершен
24.10.2025
ФК Усти над Лабем
4:1
Баник Острава В
Завершен
24.10.2025
Ч. Будейовице
1:0
Простеёв
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Метеор Г Метеор Г
Дутинхем Дутинхем
12 Ноября
22:20
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA