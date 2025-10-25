Смотреть онлайн SK Artis Brno - Опава 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — Czechia 2. Liga: SK Artis Brno — Опава, 14 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadion SK Lisen.
Превью матча SK Artis Brno — Опава
Команда SK Artis Brno в последних 10 матчах одержала 6 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 18-6. Команда Опава, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,5 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 20-9. Команда SK Artis Brno в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Опава забивает 2, пропускает 1.