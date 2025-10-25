Фрибет 15000₽
Смотреть онлайн SK Artis Brno - Опава 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧехияCzechia 2. Liga: SK Artis BrnoОпава, 14 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadion SK Lisen.

МСК, 14 тур, Стадион: Stadion SK Lisen
Czechia 2. Liga
SK Artis Brno
Отложен
- : -
25 октября 2025
Опава
Превью матча SK Artis Brno — Опава

Команда SK Artis Brno в последних 10 матчах одержала 6 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 18-6. Команда Опава, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,5 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 20-9. Команда SK Artis Brno в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Опава забивает 2, пропускает 1.

Игры 14 тур
26.10.2025
ФК Селье и Белло Влашим
0:1
Брно
Завершен
26.10.2025
Спарта Б
2:0
Виктория Жижков
Завершен
25.10.2025
SK Artis Brno
-:-
Опава
Отложен
25.10.2025
Славиа Кромериц
0:0
Высочина
Завершен
25.10.2025
Силон Таборско
1:1
Славия Прага II
Завершен
24.10.2025
ФК Усти над Лабем
4:1
Баник Острава В
Завершен
24.10.2025
Ч. Будейовице
1:0
Простеёв
Завершен
