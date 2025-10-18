Фрибет 15000₽
18.10.2025

Смотреть онлайн Бреда - Зволле 18.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира НидерландыЧемпионат Нидерландов по футболу. Эредивизи: БредаЗволле, 9 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Рат Верлэ. Судить этот матч будет Данни Маккели.

МСК, 9 тур, Стадион: Рат Верлэ
Чемпионат Нидерландов по футболу. Эредивизи
Бреда
van Hooijdonk 34'
van Hooijdonk 41'
Завершен
2 : 2
18 октября 2025
Зволле
Kostons 43'
Monteiro 67'
van Hooijdonk - Бреда icon
34'
van Hooijdonk - Бреда icon
41'
Kostons - Зволле icon
43'
Счет после первого тайма 2:1 : 1,3
Monteiro - Зволле icon
67'
Матч закончился со счётом 2:2 : 1,3
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Бреда - Угловой
11'
Угловой
Бреда - Угловой
11'
Угловой
Бреда - Угловой
34'
van Hooijdonk - 1-ый Гол
41'
van Hooijdonk - 2-ой Гол
43'
Kostons - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 2:1 : 1,3
61'
Угловой
Зволле - Угловой
64'
Угловой
Зволле - Угловой
67'
Monteiro - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:2 : 1,3

Превью матча Бреда — Зволле

Команда Бреда в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 14-16. Команда Зволле, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 7 поражений с разницей мячей 8-20. Команда Бреда в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Зволле забивает 1, пропускает 2.

Бреда Бреда
99
Польша
Daniel Bielica
2
Нидерланды
Лукассен Бойд
20
Норвегия
Фредрик Олдруп Йенсен
8
Нидерланды
Клинт Лееманс
4
Нидерланды
Бой Кемпер
16
Maximilien Balard
90
Германия
Льюис Холтби
32
Финляндия
Juho Talvitie
10
Нидерланды
Mohamed Nassoh
14
Гана
Kamal Sowah
17
Нидерланды
Сидни ван Хойдонк
Тренер
Бельгия
Джек Туйп
Зволле Зволле
16
Нидерланды
Tom de Graaff de Graaff
3
Olivier Aertssen
28
Дания
Simon Graves
4
Ирландия
Garcia MacNulty
2
Нидерланды
Шерел Флоранус
7
Англия
Shola Shoretire
30
Новая Зеландия
Райан Томас
35
Нидерланды
Ямиро Алваренга
22
Нидерланды
Kaj de Rooij
25
Нидерланды
Thijs Oosting
10
Нидерланды
Koen Kostons
Тренер
Нидерланды
Henry van der Vegt

Статистика матча

Владение мячом
Бреда Бреда
47%
Зволле Зволле
53%
Атаки
0
0
Угловые
3
2
Фолы
4
4
Удары (всего)
9
0
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
3
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Данни Маккели (Нидерланды).

икон Карточки

За последние 18 матчей судья показал 60 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.3 за матч) и 3 красных (в среднем 0.2 за матч)

icon Пенальти

В 39% (7 из 18 матчей) Данни Маккели назначал пенальти

Игры 9 тур
19.10.2025
Гронинген
0:2
Спарта Роттердам
Завершен
19.10.2025
Телстар
2:3
Херенвен
Завершен
18.10.2025
Бреда
2:2
Зволле
Завершен
18.10.2025
Аякс
0:2
АЗ
Завершен
18.10.2025
Неймеген
3:3
ФК Твенте
Завершен
Комментарии к матчу
