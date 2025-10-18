Смотреть онлайн Бреда - Зволле 18.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Нидерланды — Чемпионат Нидерландов по футболу. Эредивизи: Бреда — Зволле, 9 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Рат Верлэ. Судить этот матч будет Данни Маккели.
Превью матча Бреда — Зволле
Команда Бреда в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 14-16. Команда Зволле, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 7 поражений с разницей мячей 8-20. Команда Бреда в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Зволле забивает 1, пропускает 2.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Данни Маккели (Нидерланды).
За последние 18 матчей судья показал 60 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.3 за матч) и 3 красных (в среднем 0.2 за матч)
В 39% (7 из 18 матчей) Данни Маккели назначал пенальти