Превью матча Аякс — АЗ

Команда Аякс в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 21-15. Команда АЗ, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 21-17. Команда Аякс в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. АЗ забивает 2, пропускает 2.