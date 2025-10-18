Смотреть онлайн Аякс - АЗ 18.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Нидерланды — Чемпионат Нидерландов по футболу. Эредивизи: Аякс — АЗ, 9 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Йохан Кройф Арена. Судить этот матч будет Jeroen Manschot.
Превью матча Аякс — АЗ
Команда Аякс в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 21-15. Команда АЗ, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 21-17. Команда Аякс в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. АЗ забивает 2, пропускает 2.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Jeroen Manschot (Нидерланды).
За последние 6 матчей судья показал 25 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.2 за матч) и 2 красных (в среднем 0.3 за матч)
В 33% (2 из 6 матчей) Jeroen Manschot назначал пенальти