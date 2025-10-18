Фрибет 15000₽
18.10.2025

Смотреть онлайн Аякс - АЗ 18.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира НидерландыЧемпионат Нидерландов по футболу. Эредивизи: АяксАЗ, 9 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Йохан Кройф Арена. Судить этот матч будет Jeroen Manschot.

МСК, 9 тур, Стадион: Йохан Кройф Арена
Чемпионат Нидерландов по футболу. Эредивизи
Аякс
Завершен
0 : 2
18 октября 2025
АЗ
Patati 25'
Troy Parrott 42'
Смотреть онлайн
Patati - АЗ icon
25'
Troy Parrott icon
42'
Счет после первого тайма 0:2 : 4,2
Матч закончился со счётом 0:2 : 4,2
Текстовая трансляция
14'
Угловой
Аякс - Угловой
23'
Угловой
Аякс - Угловой
25'
Угловой
АЗ - Угловой
25'
Patati - 1-ый Гол
42'
Troy Parrott - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 0:2 : 4,2
50'
Угловой
Аякс - Угловой
53'
Угловой
АЗ - Угловой
57'
Угловой
АЗ - Угловой
77'
Угловой
АЗ - Угловой
79'
Угловой
Аякс - Угловой
88'
Угловой
Аякс - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2 : 4,2

Превью матча Аякс — АЗ

Команда Аякс в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 21-15. Команда АЗ, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 21-17. Команда Аякс в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. АЗ забивает 2, пропускает 2.

Аякс Аякс
22
Нидерланды
Ремко Пасвеер
2
Бразилия
Lucas Oliveira Rosa
37
Хорватия
Josip Sutalo
15
Нидерланды
Youri Baas
41
Нидерланды
Gerald Alders
6
Нидерланды
Youri Regeer
8
Нидерланды
Kenneth Taylor
17
Норвегия
Oliver Valaker Edvardsen
10
Израиль
Oscar Gloch
11
Бельгия
Mika Godts
25
Нидерланды
Воутер Вегхорст
Тренер
Нидерланды
Джон Хейтинга
АЗ АЗ
1
Rome Jayden Owusu Oduro
22
Нидерланды
Elijah Dijkstra
3
Нидерланды
Wouter Goes
5
Португалия
Алешандре Мануэл Пенетра Коррейа
34
Нидерланды
Mees De Wit
24
Нидерланды
Kasper Boogaard
26
Нидерланды
Kees Smit
7
Бразилия
Weslley Pinto Batista
10
Нидерланды
Свен Мёйнанс
17
Дания
Isak Jensen
9
Ирландия
Troy Parrott
Тренер
Бельгия
Маартен Мартенс

Статистика матча

Владение мячом
Аякс Аякс
61%
АЗ АЗ
39%
Атаки
0
0
Угловые
5
4
Фолы
3
7
Удары (всего)
5
3
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
2
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Jeroen Manschot (Нидерланды).

икон Карточки

За последние 6 матчей судья показал 25 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.2 за матч) и 2 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 33% (2 из 6 матчей) Jeroen Manschot назначал пенальти

Игры 9 тур
19.10.2025
Гронинген
0:2
Спарта Роттердам
Завершен
19.10.2025
Телстар
2:3
Херенвен
Завершен
18.10.2025
Бреда
2:2
Зволле
Завершен
18.10.2025
Аякс
0:2
АЗ
Завершен
18.10.2025
Неймеген
3:3
ФК Твенте
Завершен
Комментарии к матчу
