Смотреть онлайн Гронинген - ФК Твенте 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Нидерланды — Чемпионат Нидерландов по футболу. Эредивизи: Гронинген — ФК Твенте, 11 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Hitachi Capital Mobility Stadium. Судить этот матч будет Joey Kooij.
Превью матча Гронинген — ФК Твенте
Команда Гронинген в последних 10 матчах одержала 6 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 18-17. Команда ФК Твенте, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 18-16. Команда Гронинген в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. ФК Твенте забивает 2, пропускает 2.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Joey Kooij (Нидерланды).
За последние 9 матчей судья показал 21 желтых карточек игрокам команд (в среднем 2.3 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)
В 22% (2 из 9 матчей) Joey Kooij назначал пенальти