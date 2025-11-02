Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
02.11.2025

Смотреть онлайн Гронинген - ФК Твенте 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира НидерландыЧемпионат Нидерландов по футболу. Эредивизи: ГронингенФК Твенте, 11 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Hitachi Capital Mobility Stadium. Судить этот матч будет Joey Kooij.

МСК, 11 тур, Стадион: Hitachi Capital Mobility Stadium
Чемпионат Нидерландов по футболу. Эредивизи
Гронинген
Stije Resink 53'
Завершен
1 : 1
02 ноября 2025
ФК Твенте
Kristian Nokkvi Hlynsson 47'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0 : 2,4
Kristian Nokkvi Hlynsson icon
47'
Stije Resink icon
53'
Матч закончился со счётом 1:1 : 2,4
Текстовая трансляция
8'
Угловой
Гронинген - Угловой
11'
Угловой
ФК Твенте - Угловой
14'
Угловой
Гронинген - Угловой
16'
Угловой
Гронинген - Угловой
17'
Угловой
Гронинген - Угловой
21'
Угловой
Гронинген - Угловой
31'
Угловой
Гронинген - Угловой
33'
Угловой
Гронинген - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 2,4
47'
Kristian Nokkvi Hlynsson - 1-ый Гол
53'
Stije Resink - 2-ой Гол
84'
Угловой
ФК Твенте - Угловой
90+3'
Угловой
ФК Твенте - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1 : 2,4

Превью матча Гронинген — ФК Твенте

Команда Гронинген в последних 10 матчах одержала 6 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 18-17. Команда ФК Твенте, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 18-16. Команда Гронинген в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. ФК Твенте забивает 2, пропускает 2.

Гронинген Гронинген
1
Нидерланды
Этьенн Вассен
6
Нидерланды
Stije Resink
3
Нидерланды
Thijmen Blokzijl
4
Нидерланды
Dies Janse
43
Бельгия
Марвин Пиирсман
5
Германия
Marco Rente
8
Нидерланды
Tika de Jonge
17
Нидерланды
David van der Werff
10
Нидерланды
Younes Taha El Idrissi
14
Нидерланды
Jorg Schreuders
26
Нидерланды
Thom Van Bergen
Тренер
Нидерланды
Дик Люккин
ФК Твенте ФК Твенте
1
Германия
Ларс Уннерсталл
28
Нидерланды
Bart van Rooij
3
Нидерланды
Робин Проппер
43
Нидерланды
Ruud Nijstad
39
Нидерланды
Mats Rots
7
Хорватия
Марко Пьяца
6
Нидерланды
Рамиз Зеррауки
14
Исландия
Kristian Nokkvi Hlynsson
20
Нидерланды
Томас Ван ден Белт
27
Норвегия
Sondre Orjasaeter
9
Нидерланды
Рики Ван Вольфсвинкел
Тренер
Нидерланды
Джон ван ден Бром

Статистика матча

Владение мячом
Гронинген Гронинген
54%
ФК Твенте ФК Твенте
46%
Атаки
131
86
Угловые
7
3
Фолы
8
9
Удары (всего)
13
5
Удары мимо ворот
13
5
Удары в створ ворот
5
3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Joey Kooij (Нидерланды).

икон Карточки

За последние 9 матчей судья показал 21 желтых карточек игрокам команд (в среднем 2.3 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)

icon Пенальти

В 22% (2 из 9 матчей) Joey Kooij назначал пенальти

Игры 11 тур
02.11.2025
Утрехт
0:0
Неймеген
Отменен
02.11.2025
Гронинген
1:1
ФК Твенте
Завершен
02.11.2025
Спарта Роттердам
0:1
АЗ
Отменен
01.11.2025
Бреда
0:0
Иглз
Отменен
01.11.2025
Аякс
1:1
Херенвен
Завершен
31.10.2025
ПСВ
5:2
Фортуна Ситтард
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Спартак Спартак
Локомотив Локомотив
12 Ноября
19:30
Металлург Металлург
Лада Лада
12 Ноября
17:00
Салават Юлаев Салават Юлаев
СКА СКА
12 Ноября
17:00
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
12 Ноября
18:30
Зенит Зенит
МБА Москва МБА Москва
12 Ноября
19:30
СКА-1946 U20 СКА-1946 U20
ХК Капитан U20 ХК Капитан U20
12 Ноября
19:00
Торпедо Торпедо
ХК Сочи ХК Сочи
12 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
Сибирь Сибирь
12 Ноября
19:30
Милан Милан
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
12 Ноября
22:30
Саудовская аравия Саудовская аравия
Иран Иран
12 Ноября
19:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA