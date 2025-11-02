Превью матча Гронинген — ФК Твенте

Команда Гронинген в последних 10 матчах одержала 6 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 18-17. Команда ФК Твенте, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 18-16. Команда Гронинген в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. ФК Твенте забивает 2, пропускает 2.