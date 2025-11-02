Смотреть онлайн Спарта Роттердам - АЗ 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Нидерланды — Чемпионат Нидерландов по футболу. Эредивизи: Спарта Роттердам — АЗ, 11 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Хет Кастеель. Судить этот матч будет Данни Маккели.
Превью матча Спарта Роттердам — АЗ
Команда Спарта Роттердам в последних 10 матчах одержала 6 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 18-18. Команда АЗ, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 21-15. Команда Спарта Роттердам в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. АЗ забивает 2, пропускает 2.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Данни Маккели (Нидерланды).
За последние 18 матчей судья показал 60 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.3 за матч) и 3 красных (в среднем 0.2 за матч)
В 39% (7 из 18 матчей) Данни Маккели назначал пенальти