Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
02.11.2025

Смотреть онлайн Спарта Роттердам - АЗ 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира НидерландыЧемпионат Нидерландов по футболу. Эредивизи: Спарта РоттердамАЗ, 11 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Хет Кастеель. Судить этот матч будет Данни Маккели.

МСК, 11 тур, Стадион: Хет Кастеель
Чемпионат Нидерландов по футболу. Эредивизи
Спарта Роттердам
Отменен
0 : 1
02 ноября 2025
АЗ
Kees Smit 69'
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0
Kees Smit icon
69'
Текстовая трансляция
7'
Угловой
АЗ - Угловой
18'
Угловой
АЗ - Угловой
18'
Угловой
АЗ - Угловой
22'
Угловой
АЗ - Угловой
28'
АЗ - Незабитый пенальти
38'
Угловой
АЗ - Угловой
39'
Угловой
АЗ - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
51'
Угловой
АЗ - Угловой
54'
Угловой
АЗ - Угловой
66'
Угловой
Спарта Роттердам - Угловой
67'
Угловой
Спарта Роттердам - Угловой
67'
Угловой
Спарта Роттердам - Угловой
69'
Kees Smit - 1-ый Гол
71'
Угловой
Спарта Роттердам - Угловой
72'
Угловой
АЗ - Угловой
78'
Угловой
Спарта Роттердам - Угловой
79'
Угловой
Спарта Роттердам - Угловой

Превью матча Спарта Роттердам — АЗ

Команда Спарта Роттердам в последних 10 матчах одержала 6 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 18-18. Команда АЗ, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 21-15. Команда Спарта Роттердам в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. АЗ забивает 2, пропускает 2.

Спарта Роттердам Спарта Роттердам
1
Нидерланды
Йоэл Дроммел
2
Нидерланды
Shurandy Sambo
3
Нидерланды
Marvin Young
4
Нидерланды
Роландо Мартинс Инди
5
Испания
Teo Quintero Leon
8
Норвегия
Joshua Kitolano
6
Нидерланды
Джонатан Де Гузман
7
Нидерланды
Митчелл Ван Берген
10
Нидерланды
Lance Duijvestijn
11
Нидерланды
Ayoub Oufkir
9
Норвегия
Тобиас Леуритсен
Тренер
Нидерланды
Морис Стейн
АЗ АЗ
1
Rome Jayden Owusu Oduro
22
Нидерланды
Elijah Dijkstra
3
Нидерланды
Wouter Goes
5
Португалия
Алешандре Мануэл Пенетра Коррейа
34
Нидерланды
Mees De Wit
24
Нидерланды
Kasper Boogaard
26
Нидерланды
Kees Smit
7
Бразилия
Weslley Pinto Batista
10
Нидерланды
Свен Мёйнанс
17
Дания
Isak Jensen
9
Ирландия
Troy Parrott
Тренер
Бельгия
Маартен Мартенс

Статистика матча

Владение мячом
Спарта Роттердам Спарта Роттердам
42%
АЗ АЗ
58%
Атаки
96
102
Угловые
6
9
Фолы
3
5
Удары (всего)
4
14
Удары мимо ворот
8
9
Удары в створ ворот
3
14

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Данни Маккели (Нидерланды).

икон Карточки

За последние 18 матчей судья показал 60 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.3 за матч) и 3 красных (в среднем 0.2 за матч)

icon Пенальти

В 39% (7 из 18 матчей) Данни Маккели назначал пенальти

Игры 11 тур
02.11.2025
Утрехт
0:0
Неймеген
Отменен
02.11.2025
Гронинген
1:1
ФК Твенте
Завершен
02.11.2025
Спарта Роттердам
0:1
АЗ
Отменен
01.11.2025
Бреда
0:0
Иглз
Отменен
01.11.2025
Аякс
1:1
Херенвен
Завершен
31.10.2025
ПСВ
5:2
Фортуна Ситтард
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Метеор Г Метеор Г
Дутинхем Дутинхем
12 Ноября
22:20
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA