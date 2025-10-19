19.10.2025
Смотреть онлайн Спартак Суботица - Раднички Ниш 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сербия — Чемпионат Сербии по футболу. Суперлига: Спартак Суботица — Раднички Ниш, 12 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Subotica City Stadium.
МСК, 12 тур, Стадион: Subotica City Stadium
Чемпионат Сербии по футболу. Суперлига
Спартак Суботица
13'
15'
Завершен
2 : 0
19 октября 2025
Спартак Суботица
13'
Спартак Суботица
15'
Счет после первого тайма 2:0
Матч закончился со счётом 2:0
Текстовая трансляция
13'
Спартак Суботица - 1-ый Гол
15'
Спартак Суботица - 2-ой Гол
21'
Спартак Суботица - Угловой
45+2'
Спартак Суботица - Угловой
Счет после первого тайма 2:0
52'
Раднички Ниш - Незабитый пенальти
67'
Раднички Ниш - Угловой
74'
Раднички Ниш - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0
Превью матча Спартак Суботица — Раднички Ниш
Статистика матча
Владение мячом
41%
59%
Атаки
104
144
Угловые
2
2
Фолы
15
11
Удары (всего)
4
7
Удары мимо ворот
2
5
Удары в створ ворот
3
3
Игры 12 тур
Комментарии к матчу