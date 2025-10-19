Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Спартак Суботица - Раднички Ниш 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СербияЧемпионат Сербии по футболу. Суперлига: Спартак СуботицаРаднички Ниш, 12 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Subotica City Stadium.

МСК, 12 тур, Стадион: Subotica City Stadium
Чемпионат Сербии по футболу. Суперлига
Спартак Суботица
13'
15'
Завершен
2 : 0
19 октября 2025
Раднички Ниш
Спартак Суботица icon
13'
Спартак Суботица icon
15'
Счет после первого тайма 2:0
Матч закончился со счётом 2:0
Текстовая трансляция
13'
Спартак Суботица - 1-ый Гол
15'
Спартак Суботица - 2-ой Гол
21'
Угловой
Спартак Суботица - Угловой
45+2'
Угловой
Спартак Суботица - Угловой
Счет после первого тайма 2:0
52'
Раднички Ниш - Незабитый пенальти
67'
Угловой
Раднички Ниш - Угловой
74'
Угловой
Раднички Ниш - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0

Превью матча Спартак Суботица — Раднички Ниш

Статистика матча

Владение мячом
Спартак Суботица Спартак Суботица
41%
Раднички Ниш Раднички Ниш
59%
Атаки
104
144
Угловые
2
2
Фолы
15
11
Удары (всего)
4
7
Удары мимо ворот
2
5
Удары в створ ворот
3
3
Игры 12 тур
19.10.2025
Спартак Суботица
2:0
Раднички Ниш
Завершен
19.10.2025
Црвена Звезда
6:1
ИМТ Новый Белград
Завершен
18.10.2025
ОФК Белград
4:0
Напредак
Завершен
Комментарии к матчу
