Превью матча Црвена Звезда — ИМТ Новый Белград

Команда Црвена Звезда в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 26-10. Команда ИМТ Новый Белград, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 9-20. Команда Црвена Звезда в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. ИМТ Новый Белград забивает 1, пропускает 2.