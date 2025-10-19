Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Црвена Звезда - ИМТ Новый Белград 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СербияЧемпионат Сербии по футболу. Суперлига: Црвена ЗвездаИМТ Новый Белград, 12 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Райко Митич.

МСК, 12 тур, Стадион: Райко Митич
Чемпионат Сербии по футболу. Суперлига
Црвена Звезда
16'
23'
45'
53'
71'
84'
Завершен
6 : 1
19 октября 2025
ИМТ Новый Белград
79'
Црвена Звезда icon
16'
Црвена Звезда icon
23'
Црвена Звезда icon
45'
Счет после первого тайма 3:0 : 1,1
Црвена Звезда icon
53'
Црвена Звезда icon
71'
ИМТ Новый Белград icon
79'
Црвена Звезда icon
84'
Матч закончился со счётом 6:1 : 1,1
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Црвена Звезда - Угловой
16'
Црвена Звезда - 1-ый Гол
22'
Угловой
Црвена Звезда - Угловой
23'
Црвена Звезда - 2-ой Гол
28'
Угловой
ИМТ Новый Белград - Угловой
43'
Угловой
ИМТ Новый Белград - Угловой
43'
Угловой
ИМТ Новый Белград - Угловой
45'
Црвена Звезда - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 3:0 : 1,1
47'
Угловой
ИМТ Новый Белград - Угловой
50'
Угловой
ИМТ Новый Белград - Угловой
53'
Црвена Звезда - 4-ый Гол
63'
Угловой
Црвена Звезда - Угловой
67'
Угловой
Црвена Звезда - Угловой
70'
Угловой
ИМТ Новый Белград - Угловой
71'
Црвена Звезда - 5-ый Гол
75'
Угловой
Црвена Звезда - Угловой
79'
ИМТ Новый Белград - 6-ый Гол
84'
Црвена Звезда - 7-ый Гол
88'
Угловой
Црвена Звезда - Угловой
Матч закончился со счётом 6:1 : 1,1

Превью матча Црвена Звезда — ИМТ Новый Белград

Команда Црвена Звезда в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 26-10. Команда ИМТ Новый Белград, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 9-20. Команда Црвена Звезда в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. ИМТ Новый Белград забивает 1, пропускает 2.

Статистика матча

Владение мячом
Црвена Звезда Црвена Звезда
59%
ИМТ Новый Белград ИМТ Новый Белград
41%
Атаки
125
106
Угловые
6
6
Удары мимо ворот
7
4
Удары в створ ворот
10
4
Игры 12 тур
19.10.2025
Спартак Суботица
2:0
Раднички Ниш
Завершен
19.10.2025
Црвена Звезда
6:1
ИМТ Новый Белград
Завершен
18.10.2025
ОФК Белград
4:0
Напредак
Завершен
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA