Смотреть онлайн Црвена Звезда - ИМТ Новый Белград 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сербия — Чемпионат Сербии по футболу. Суперлига: Црвена Звезда — ИМТ Новый Белград, 12 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Райко Митич.
Превью матча Црвена Звезда — ИМТ Новый Белград
Команда Црвена Звезда в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 26-10. Команда ИМТ Новый Белград, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 9-20. Команда Црвена Звезда в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. ИМТ Новый Белград забивает 1, пропускает 2.