17.06.2025

Смотреть онлайн Shan Utd U21 - Ayeyawady Utd U21 17.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МьянмаМьянма - Лига U21: Shan Utd U21Ayeyawady Utd U21 . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .

МСК
Мьянма - Лига U21
Shan Utd U21
Завершен
0 : 3
17 июня 2025
Ayeyawady Utd U21
22'
55'
58'
Смотреть онлайн
Ayeyawady Utd U21 icon
22'
Счет после первого тайма 0:1
Ayeyawady Utd U21 icon
55'
Ayeyawady Utd U21 icon
58'
Матч закончился со счётом 0:3
Текстовая трансляция
15'
Угловой
Shan Utd U21 - Угловой
22'
Ayeyawady Utd U21 - 1-ый Гол
28'
Угловой
Ayeyawady Utd U21 - Угловой
30'
Угловой
Ayeyawady Utd U21 - Угловой
40'
Угловой
Shan Utd U21 - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
49'
Угловой
Shan Utd U21 - Угловой
49'
Угловой
Shan Utd U21 - Угловой
55'
Ayeyawady Utd U21 - 2-ой Гол
58'
Ayeyawady Utd U21 - 3-ий Гол
81'
Угловой
Shan Utd U21 - Угловой
81'
Угловой
Shan Utd U21 - Угловой
90+1'
Угловой
Shan Utd U21 - Угловой
Матч закончился со счётом 0:3

Превью матча Shan Utd U21 — Ayeyawady Utd U21

История последних встреч

Shan Utd U21
Shan Utd U21
Ayeyawady Utd U21
Shan Utd U21
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
05.08.2025
Ayeyawady Utd U21
Ayeyawady Utd U21
3:0
Shan Utd U21
Shan Utd U21
Обзор

Статистика матча

Атаки
98
95
Угловые
7
2
Удары мимо ворот
9
4
Удары в створ ворот
2
7
Комментарии к матчу
