05.08.2025
Смотреть онлайн Ayeyawady Utd U21 - Shan Utd U21 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мьянма — Мьянма - Лига U21: Ayeyawady Utd U21 — Shan Utd U21 . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК
Мьянма - Лига U21
Ayeyawady Utd U21
17'
61'
90+4'
Завершен
3 : 0
05 августа 2025
Счет после первого тайма 1:0
Ayeyawady Utd U21
90+4'
Матч закончился со счётом 3:0
Текстовая трансляция
4'
Shan Utd U21 - Угловой
5'
Shan Utd U21 - Угловой
17'
Ayeyawady Utd U21 - 1-ый Гол
20'
Ayeyawady Utd U21 - Угловой
22'
Ayeyawady Utd U21 - Угловой
44'
Shan Utd U21 - Угловой
58'
Ayeyawady Utd U21 - Угловой
61'
Ayeyawady Utd U21 - 2-ой Гол
76'
Shan Utd U21 - Угловой
90'
Ayeyawady Utd U21 - Угловой
90+4'
Ayeyawady Utd U21 - 3-ий Гол
Превью матча Ayeyawady Utd U21 — Shan Utd U21
Статистика матча
Владение мячом
58%
Атаки
76
86
Угловые
4
4
Удары мимо ворот
4
5
Удары в створ ворот
10
1
