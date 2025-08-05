Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
05.08.2025

Смотреть онлайн Ayeyawady Utd U21 - Shan Utd U21 05.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МьянмаМьянма - Лига U21: Ayeyawady Utd U21Shan Utd U21 . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .

МСК
Мьянма - Лига U21
Ayeyawady Utd U21
17'
61'
90+4'
Завершен
3 : 0
05 августа 2025
Shan Utd U21
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Ayeyawady Utd U21 icon
17'
Счет после первого тайма 1:0
Ayeyawady Utd U21 icon
61'
Ayeyawady Utd U21 icon
90+4'
Матч закончился со счётом 3:0
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Shan Utd U21 - Угловой
5'
Угловой
Shan Utd U21 - Угловой
17'
Ayeyawady Utd U21 - 1-ый Гол
20'
Угловой
Ayeyawady Utd U21 - Угловой
22'
Угловой
Ayeyawady Utd U21 - Угловой
44'
Угловой
Shan Utd U21 - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
58'
Угловой
Ayeyawady Utd U21 - Угловой
61'
Ayeyawady Utd U21 - 2-ой Гол
76'
Угловой
Shan Utd U21 - Угловой
90'
Угловой
Ayeyawady Utd U21 - Угловой
90+4'
Ayeyawady Utd U21 - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 3:0

Превью матча Ayeyawady Utd U21 — Shan Utd U21

Статистика матча

Владение мячом
Ayeyawady Utd U21 Ayeyawady Utd U21
42%
Shan Utd U21 Shan Utd U21
58%
Атаки
76
86
Угловые
4
4
Удары мимо ворот
4
5
Удары в створ ворот
10
1
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Амур Амур
Торпедо Торпедо
4 Февраля
12:15
Локомотив Локомотив
Спартак Спартак
4 Февраля
19:00
Адмирал Адмирал
Барыс Барыс
4 Февраля
12:30
Сибирь Сибирь
Нефтехимик Нефтехимик
4 Февраля
15:30
Трактор Трактор
AK Барс AK Барс
4 Февраля
17:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Ньюкасл Ньюкасл
4 Февраля
23:00
Интер Милан Интер Милан
Торино Торино
4 Февраля
23:00
Валенсия Валенсия
Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао
4 Февраля
23:00
Рубин Тюмень Рубин Тюмень
ХК Югра ХК Югра
4 Февраля
17:00
Алавес Алавес
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
4 Февраля
23:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA