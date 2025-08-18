Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
18.08.2025

Смотреть онлайн Миктлан - Депортиво Миско 18.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГватемалаЧемпионат Гватемалы по футболу. Национальная лига: МиктланДепортиво Миско, 5 тур . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Ла Асунсьон.

МСК, 5 тур, Стадион: Стадион Ла Асунсьон
Чемпионат Гватемалы по футболу. Национальная лига
Миктлан
Завершен
0 : 0
18 августа 2025
Депортиво Миско
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0 : 5,4
Матч закончился со счётом 0:0 : 5,4
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Депортиво Миско - Угловой
8'
Угловой
Миктлан - Угловой
16'
Угловой
Миктлан - Угловой
18'
Угловой
Депортиво Миско - Угловой
45+4'
Угловой
Депортиво Миско - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 5,4
49'
Угловой
Миктлан - Угловой
59'
Угловой
Миктлан - Угловой
62'
Угловой
Депортиво Миско - Угловой
76'
Угловой
Депортиво Миско - Угловой
83'
Угловой
Миктлан - Угловой
90+1'
Угловой
Миктлан - Угловой
90+2'
Угловой
Миктлан - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0 : 5,4

Превью матча Миктлан — Депортиво Миско

История последних встреч

Миктлан
Миктлан
Депортиво Миско
Миктлан
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
26.10.2025
Депортиво Миско
Депортиво Миско
2:1
Миктлан
Миктлан
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Миктлан Миктлан
55%
Депортиво Миско Депортиво Миско
45%
Атаки
125
108
Угловые
7
5
Удары мимо ворот
10
5
Удары в створ ворот
2
2
Игры 5 тур
09.02.2026
Антигуа
1:2
Депортиво Миско
Завершен
09.02.2026
Кобан Империал
3:1
Миктлан
Завершен
08.02.2026
Деп. Гуастатоя
1:0
Кселау МК
Завершен
08.02.2026
Комуникасионес
2:1
Маркуэнсе
Завершен
08.02.2026
Ачуапа
2:1
Аурора Гватемала
Завершен
07.02.2026
Малакатеко
1:3
Мунисипаль
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Спартак Спартак
Динамо Минск Динамо Минск
15 Февраля
17:00
Авангард Авангард
Трактор Трактор
15 Февраля
14:00
Торпедо Торпедо
Динамо Москва Динамо Москва
15 Февраля
17:00
Автомобилист Автомобилист
Металлург Металлург
15 Февраля
14:30
Северсталь Северсталь
Нефтехимик Нефтехимик
15 Февраля
17:00
Райо Вальекано Райо Вальекано
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
15 Февраля
18:15
Shanghai Dragons Shanghai Dragons
ЦСКА ЦСКА
15 Февраля
17:00
Кремонезе Кремонезе
Дженоа Дженоа
15 Февраля
17:00
Наполи Наполи
Рома Рома
15 Февраля
22:45
Торино Торино
Болонья Болонья
15 Февраля
20:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA