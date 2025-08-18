18.08.2025
Смотреть онлайн Миктлан - Депортиво Миско 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Гватемала — Чемпионат Гватемалы по футболу. Национальная лига: Миктлан — Депортиво Миско, 5 тур . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Ла Асунсьон.
МСК, 5 тур, Стадион: Стадион Ла Асунсьон
Чемпионат Гватемалы по футболу. Национальная лига
Завершен
0 : 0
18 августа 2025
Счет после первого тайма 0:0 : 5,4
Матч закончился со счётом 0:0 : 5,4
Текстовая трансляция
2'
Депортиво Миско - Угловой
8'
Миктлан - Угловой
16'
Миктлан - Угловой
18'
Депортиво Миско - Угловой
45+4'
Депортиво Миско - Угловой
49'
Миктлан - Угловой
59'
Миктлан - Угловой
62'
Депортиво Миско - Угловой
76'
Депортиво Миско - Угловой
83'
Миктлан - Угловой
90+1'
Миктлан - Угловой
90+2'
Миктлан - Угловой
Превью матча Миктлан — Депортиво Миско
История последних встреч
Миктлан
Депортиво Миско
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
26.10.2025
Депортиво Миско
2:1
Миктлан
Статистика матча
Владение мячом
55%
45%
Атаки
125
108
Угловые
7
5
Удары мимо ворот
10
5
Удары в створ ворот
2
2
