Смотреть онлайн Депортиво Миско - Миктлан 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Гватемала — Чемпионат Гватемалы по футболу. Национальная лига: Депортиво Миско — Миктлан, 16 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Santo Domingo de Guzmán.
Превью матча Депортиво Миско — Миктлан
Команда Депортиво Миско в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 18-11. Команда Миктлан, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 11-9. Команда Депортиво Миско в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Миктлан забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 18 августа 2025 на поле команды Миктлан, в том матче сыграли вничью.