Превью матча Депортиво Миско — Миктлан

Команда Депортиво Миско в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 18-11. Команда Миктлан, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 11-9. Команда Депортиво Миско в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Миктлан забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 18 августа 2025 на поле команды Миктлан, в том матче сыграли вничью.