26.10.2025

Смотреть онлайн Депортиво Миско - Миктлан 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГватемалаЧемпионат Гватемалы по футболу. Национальная лига: Депортиво МискоМиктлан, 16 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Santo Domingo de Guzmán.

МСК, 16 тур, Стадион: Estadio Santo Domingo de Guzmán
Чемпионат Гватемалы по футболу. Национальная лига
Депортиво Миско
22'
59'
Завершен
2 : 1
26 октября 2025
Миктлан
9'
Миктлан icon
9'
Депортиво Миско icon
22'
Счет после первого тайма 1:1
Депортиво Миско icon
59'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
9'
Миктлан - 1-ый Гол
22'
Депортиво Миско - 2-ой Гол
33'
Угловой
Депортиво Миско - Угловой
45+1'
Угловой
Депортиво Миско - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
59'
Депортиво Миско - 3-ий Гол
88'
Угловой
Депортиво Миско - Угловой
90+1'
Угловой
Миктлан - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча Депортиво Миско — Миктлан

Команда Депортиво Миско в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 18-11. Команда Миктлан, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 11-9. Команда Депортиво Миско в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Миктлан забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 18 августа 2025 на поле команды Миктлан, в том матче сыграли вничью.

История последних встреч

Депортиво Миско
Депортиво Миско
Миктлан
Депортиво Миско
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
18.08.2025
Миктлан
Миктлан
0:0
Депортиво Миско
Депортиво Миско
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Депортиво Миско Депортиво Миско
60%
Миктлан Миктлан
40%
Атаки
122
109
Угловые
3
1
Удары мимо ворот
11
5
Удары в створ ворот
5
2
Игры 16 тур
27.10.2025
Деп. Гуастатоя
1:2
Кселау МК
Завершен
27.10.2025
Ачуапа
2:1
Кобан Империал
Завершен
26.10.2025
Маркуэнсе
1:0
Комуникасионес
Завершен
26.10.2025
Депортиво Миско
2:1
Миктлан
Завершен
Комментарии к матчу
