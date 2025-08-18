18.08.2025
Смотреть онлайн Кселау МК - Деп. Гуастатоя 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Гватемала — Чемпионат Гватемалы по футболу. Национальная лига: Кселау МК — Деп. Гуастатоя, 5 тур . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Марио Кампосеко.
МСК, 5 тур, Стадион: Стадион Марио Кампосеко
Чемпионат Гватемалы по футболу. Национальная лига
Кселау МК
5'
46'
73'
86'
89'
Завершен
5 : 0
18 августа 2025
Текстовая трансляция
5'
Кселау МК - 1-ый Гол
11'
Кселау МК - Угловой
19'
Деп. Гуастатоя - Угловой
39'
Кселау МК - Угловой
41'
Деп. Гуастатоя - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 1,2
46'
Кселау МК - 2-ой Гол
55'
Кселау МК - Угловой
61'
Кселау МК - Угловой
73'
Кселау МК - 3-ий Гол
86'
Кселау МК - Угловой
86'
Кселау МК - Угловой
86'
Кселау МК - 4-ый Гол
89'
Кселау МК - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 5:0 : 1,2
Превью матча Кселау МК — Деп. Гуастатоя
История последних встреч
Статистика матча
Атаки
45
31
Угловые
6
2
Удары мимо ворот
10
4
Удары в створ ворот
12
2
