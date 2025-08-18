Фрибет 15000₽
18.08.2025

Смотреть онлайн Кселау МК - Деп. Гуастатоя 18.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГватемалаЧемпионат Гватемалы по футболу. Национальная лига: Кселау МКДеп. Гуастатоя, 5 тур . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Марио Кампосеко.

МСК, 5 тур, Стадион: Стадион Марио Кампосеко
Чемпионат Гватемалы по футболу. Национальная лига
Кселау МК
5'
46'
73'
86'
89'
Завершен
5 : 0
18 августа 2025
Деп. Гуастатоя
Кселау МК icon
5'
Счет после первого тайма 1:0 : 1,2
Кселау МК icon
46'
Кселау МК icon
73'
Кселау МК icon
86'
Кселау МК icon
89'
Матч закончился со счётом 5:0 : 1,2
Текстовая трансляция
5'
Кселау МК - 1-ый Гол
11'
Угловой
Кселау МК - Угловой
19'
Угловой
Деп. Гуастатоя - Угловой
39'
Угловой
Кселау МК - Угловой
41'
Угловой
Деп. Гуастатоя - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 1,2
46'
Кселау МК - 2-ой Гол
55'
Угловой
Кселау МК - Угловой
61'
Угловой
Кселау МК - Угловой
73'
Кселау МК - 3-ий Гол
86'
Угловой
Кселау МК - Угловой
86'
Угловой
Кселау МК - Угловой
86'
Кселау МК - 4-ый Гол
89'
Кселау МК - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 5:0 : 1,2

Превью матча Кселау МК — Деп. Гуастатоя

История последних встреч

Кселау МК
Кселау МК
Деп. Гуастатоя
Кселау МК
1 победа
0 ничьих
1 победа
50%
0%
50%
08.02.2026
Деп. Гуастатоя
Деп. Гуастатоя
1:0
Кселау МК
Кселау МК
Обзор
27.10.2025
Деп. Гуастатоя
Деп. Гуастатоя
1:2
Кселау МК
Кселау МК
Обзор

Статистика матча

Атаки
45
31
Угловые
6
2
Удары мимо ворот
10
4
Удары в створ ворот
12
2
Игры 5 тур
09.02.2026
Антигуа
1:2
Депортиво Миско
Завершен
09.02.2026
Кобан Империал
3:1
Миктлан
Завершен
08.02.2026
Деп. Гуастатоя
1:0
Кселау МК
Завершен
08.02.2026
Комуникасионес
2:1
Маркуэнсе
Завершен
08.02.2026
Ачуапа
2:1
Аурора Гватемала
Завершен
07.02.2026
Малакатеко
1:3
Мунисипаль
Завершен
Комментарии к матчу
