Превью матча Деп. Гуастатоя — Кселау МК

Команда Деп. Гуастатоя в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 9-19. Команда Кселау МК, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 19-11. Команда Деп. Гуастатоя в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Кселау МК забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 18 августа 2025 на поле команды Кселау МК, в том матче победу одержали хозяева.