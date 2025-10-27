Фрибет 15000₽
27.10.2025

Смотреть онлайн Деп. Гуастатоя - Кселау МК 27.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГватемалаЧемпионат Гватемалы по футболу. Национальная лига: Деп. ГуастатояКселау МК, 16 тур . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio David Cordon Hichos.

МСК, 16 тур, Стадион: Estadio David Cordon Hichos
Чемпионат Гватемалы по футболу. Национальная лига
Деп. Гуастатоя
3'
Завершен
1 : 2
27 октября 2025
Кселау МК
39'
86'
Смотреть онлайн
Деп. Гуастатоя icon
3'
Кселау МК icon
39'
Счет после первого тайма 1:1 : 4,2
Кселау МК icon
86'
Матч закончился со счётом 1:2 : 4,2
Текстовая трансляция
1'
Угловой
Деп. Гуастатоя - Угловой
3'
Деп. Гуастатоя - 1-ый Гол
8'
Угловой
Деп. Гуастатоя - Угловой
31'
Угловой
Деп. Гуастатоя - Угловой
39'
Кселау МК - 2-ой Гол
45+2'
Угловой
Деп. Гуастатоя - Угловой
Счет после первого тайма 1:1 : 4,2
51'
Угловой
Деп. Гуастатоя - Угловой
53'
Угловой
Деп. Гуастатоя - Угловой
71'
Угловой
Деп. Гуастатоя - Угловой
75'
Угловой
Кселау МК - Угловой
82'
Угловой
Деп. Гуастатоя - Угловой
86'
Кселау МК - 3-ий Гол
90+4'
Угловой
Деп. Гуастатоя - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2 : 4,2

Превью матча Деп. Гуастатоя — Кселау МК

Команда Деп. Гуастатоя в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 9-19. Команда Кселау МК, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 19-11. Команда Деп. Гуастатоя в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Кселау МК забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 18 августа 2025 на поле команды Кселау МК, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Деп. Гуастатоя
Деп. Гуастатоя
Кселау МК
Деп. Гуастатоя
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
18.08.2025
Кселау МК
Кселау МК
5:0
Деп. Гуастатоя
Деп. Гуастатоя
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Деп. Гуастатоя Деп. Гуастатоя
41%
Кселау МК Кселау МК
59%
Атаки
85
84
Угловые
9
1
Удары мимо ворот
5
5
Удары в створ ворот
5
5
Игры 16 тур
27.10.2025
Деп. Гуастатоя
1:2
Кселау МК
Завершен
27.10.2025
Ачуапа
2:1
Кобан Империал
Завершен
26.10.2025
Маркуэнсе
1:0
Комуникасионес
Завершен
26.10.2025
Депортиво Миско
2:1
Миктлан
Завершен
Комментарии к матчу
