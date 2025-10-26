Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Дания — Чемпионат Дании по футболу. Суперлига : ФК Копенгаген — Виборг , 13 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Паркен . Судить этот матч будет Mads-Kristoffer Kristoffersen .

Превью матча ФК Копенгаген — Виборг

Команда ФК Копенгаген в последних 10 матчах одержала 4 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 20-14. Команда Виборг, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 16-11. Команда ФК Копенгаген в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Виборг забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 18 июля 2025 на поле команды Виборг, в том матче победу одержали гостьи.