Смотреть онлайн ФК Копенгаген - Виборг 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Дания — Чемпионат Дании по футболу. Суперлига: ФК Копенгаген — Виборг, 13 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Паркен. Судить этот матч будет Mads-Kristoffer Kristoffersen.
Превью матча ФК Копенгаген — Виборг
Команда ФК Копенгаген в последних 10 матчах одержала 4 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 20-14. Команда Виборг, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 16-11. Команда ФК Копенгаген в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Виборг забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 18 июля 2025 на поле команды Виборг, в том матче победу одержали гостьи.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Mads-Kristoffer Kristoffersen (Дания).
За последние 7 матчей судья показал 20 желтых карточек игрокам команд (в среднем 2.9 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 14% (1 из 7 матчей) Mads-Kristoffer Kristoffersen назначал пенальти