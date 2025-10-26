Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн ФК Копенгаген - Виборг 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ДанияЧемпионат Дании по футболу. Суперлига: ФК КопенгагенВиборг, 13 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Паркен. Судить этот матч будет Mads-Kristoffer Kristoffersen.

МСК, 13 тур, Стадион: Паркен
Чемпионат Дании по футболу. Суперлига
ФК Копенгаген
Завершен
0 : 0
26 октября 2025
Виборг
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 1,0
Матч закончился со счётом 0:0 : 1,0
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Виборг - Угловой
6'
Угловой
Виборг - Угловой
9'
Угловой
ФК Копенгаген - Угловой
27'
Угловой
ФК Копенгаген - Угловой
33'
Угловой
ФК Копенгаген - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 1,0
48'
Угловой
Виборг - Угловой
55'
Угловой
ФК Копенгаген - Угловой
61'
Угловой
ФК Копенгаген - Угловой
84'
Угловой
Виборг - Угловой
85'
Угловой
ФК Копенгаген - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0 : 1,0

Превью матча ФК Копенгаген — Виборг

Команда ФК Копенгаген в последних 10 матчах одержала 4 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 20-14. Команда Виборг, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 16-11. Команда ФК Копенгаген в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Виборг забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 18 июля 2025 на поле команды Виборг, в том матче победу одержали гостьи.

ФК Копенгаген ФК Копенгаген
1
Хорватия
Доминик Котарски
20
Япония
Junnosuke Suzuki
5
Бразилия
Gabriel Pereira
6
Греция
Пантелеймон Хатзидиакос
24
Норвегия
Биргер Мелинг
11
Швеция
Йордан Ларссон
12
Дания
Лукас Лерагер
36
Дания
William Clem
30
Франция
Elias Achouri
10
Норвегия
Мохамед Элйоноусси
7
Швеция
Виктор Классон
Тренер
Дания
Якоб Нееструп
Виборг Виборг
1
Дания
Lucas Lund Pedersen
26
Дания
Hjalte Bidstrup
24
Дания
Daniel Anyembe
55
Хорватия
Stipe Radic
30
Srdan Kuzmic
10
Дания
Thomas Jorgensen
13
Дания
Йеппе Гроннинг
8
Дания
Asker Beck
7
Франция
Yonis Njoh
9
Нидерланды
Тим Фрерикс
11
Дания
Charly Horneman
Тренер
Nickolai Konig Lund

История последних встреч

ФК Копенгаген
ФК Копенгаген
Виборг
ФК Копенгаген
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
18.07.2025
Виборг
Виборг
2:3
ФК Копенгаген
ФК Копенгаген
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
ФК Копенгаген ФК Копенгаген
57%
Виборг Виборг
43%
Атаки
139
103
Угловые
6
4
Фолы
12
9
Удары (всего)
13
4
Удары мимо ворот
21
5
Удары в створ ворот
3
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Mads-Kristoffer Kristoffersen (Дания).

икон Карточки

За последние 7 матчей судья показал 20 желтых карточек игрокам команд (в среднем 2.9 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 14% (1 из 7 матчей) Mads-Kristoffer Kristoffersen назначал пенальти

Игры 13 тур
27.10.2025
Оденсе
1:4
Брондбю
Завершен
26.10.2025
ФК Копенгаген
0:0
Виборг
Завершен
26.10.2025
Рандерс ФК
0:0
Сённерйюс
Завершен
26.10.2025
Фредерика
0:4
Митьюлланд
Завершен
26.10.2025
Вайле
1:2
Силькеборг ИФ
Завершен
24.10.2025
Орхус
1:0
Нордшелланд
Завершен
