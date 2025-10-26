Превью матча Рандерс ФК — Сённерйюс

Команда Рандерс ФК в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 12-12. Команда Сённерйюс, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 15-15. Команда Рандерс ФК в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Сённерйюс забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 12 сентября 2025 на поле команды Сённерйюс, в том матче победу одержали гостьи.