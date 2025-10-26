Смотреть онлайн Рандерс ФК - Сённерйюс 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Дания — Чемпионат Дании по футболу. Суперлига: Рандерс ФК — Сённерйюс, 13 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе БиоНутриа Парк - Ауто Си Парк. Судить этот матч будет Simon Duerland Rasmussen.
Превью матча Рандерс ФК — Сённерйюс
Команда Рандерс ФК в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 12-12. Команда Сённерйюс, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 15-15. Команда Рандерс ФК в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Сённерйюс забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 12 сентября 2025 на поле команды Сённерйюс, в том матче победу одержали гостьи.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Simon Duerland Rasmussen (Дания).
За последние 2 матчей судья показал 5 желтых карточек игрокам команд (в среднем 2.5 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 0% (0 из 2 матчей) Simon Duerland Rasmussen назначал пенальти