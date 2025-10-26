Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Рандерс ФК - Сённерйюс 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ДанияЧемпионат Дании по футболу. Суперлига: Рандерс ФКСённерйюс, 13 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе БиоНутриа Парк - Ауто Си Парк. Судить этот матч будет Simon Duerland Rasmussen.

МСК, 13 тур, Стадион: БиоНутриа Парк - Ауто Си Парк
Чемпионат Дании по футболу. Суперлига
Рандерс ФК
Завершен
0 : 0
26 октября 2025
Сённерйюс
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 0,3
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
23'
Угловой
Рандерс ФК - Угловой
28'
Угловой
Сённерйюс - Угловой
35'
Угловой
Рандерс ФК - Угловой
41'
Угловой
Сённерйюс - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 0,3
58'
Угловой
Сённерйюс - Угловой
60'
Угловой
Рандерс ФК - Угловой
61'
Угловой
Рандерс ФК - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0

Превью матча Рандерс ФК — Сённерйюс

Команда Рандерс ФК в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 12-12. Команда Сённерйюс, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 15-15. Команда Рандерс ФК в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Сённерйюс забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 12 сентября 2025 на поле команды Сённерйюс, в том матче победу одержали гостьи.

Рандерс ФК Рандерс ФК
1
Австралия
Пол Иззо
27
Дания
Oliver Olsen
3
Дания
Даниэль Хоегх
4
Нидерланды
Вессел Даммерс
44
Дания
Nikolas Dyhr
28
Дания
Андре Ромер
6
Швеция
John Bjorkengren
11
Франция
Elies Mahmoud
30
Дания
Mike Themsen
17
Дания
Mathias Greve Petersen
7
Австралия
Mohamed Toure
Тренер
Дания
Rasmus Bertelsen
Сённерйюс Сённерйюс
16
Дания
Marcus Bundgaard Sorensen
3
Дания
Simon Waever
5
Дания
Risgaard Jensen
12
Нидерланды
Максим Саулас
4
Исландия
Даниэль Лео Гретарссон
26
Дания
Tobias Sommer
22
Дания
Андреас Оггесен
10
Исландия
Kristall Mani Ingason
25
Дания
Mads Agger
14
США
Matthew Hoppe
11
Дания
Alexander Lyng
Тренер
Дания
Thomas Norgaard

История последних встреч

Рандерс ФК
Рандерс ФК
Сённерйюс
Рандерс ФК
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
12.09.2025
Сённерйюс
Сённерйюс
0:1
Рандерс ФК
Рандерс ФК
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Рандерс ФК Рандерс ФК
53%
Сённерйюс Сённерйюс
47%
Атаки
116
104
Угловые
4
3
Фолы
5
10
Удары (всего)
8
7
Удары мимо ворот
4
6
Удары в створ ворот
5
3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Simon Duerland Rasmussen (Дания).

икон Карточки

За последние 2 матчей судья показал 5 желтых карточек игрокам команд (в среднем 2.5 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 2 матчей) Simon Duerland Rasmussen назначал пенальти

Игры 13 тур
27.10.2025
Оденсе
1:4
Брондбю
Завершен
26.10.2025
ФК Копенгаген
0:0
Виборг
Завершен
26.10.2025
Рандерс ФК
0:0
Сённерйюс
Завершен
26.10.2025
Фредерика
0:4
Митьюлланд
Завершен
26.10.2025
Вайле
1:2
Силькеборг ИФ
Завершен
24.10.2025
Орхус
1:0
Нордшелланд
Завершен
Комментарии к матчу
