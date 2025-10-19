Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Милан - Фиорентина 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИталияИталия - Серия А: МиланФиорентина, 7 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Джузеппе Меацца. Судить этот матч будет Ливио Маринелли.

МСК, 7 тур, Стадион: Джузеппе Меацца
Италия - Серия А
Милан
Рафаэл Леау 63'
Рафаэл Леау 86'
Завершен
2 : 1
19 октября 2025
Фиорентина
Робин Госенс 55'
Счет после первого тайма 0:0 : 3,3
Робин Госенс icon
55'
Рафаэл Леау icon
63'
Рафаэл Леау icon
86'
Матч закончился со счётом 2:1 : 3,3
Текстовая трансляция
25'
Угловой
Фиорентина - Угловой
25'
Угловой
Фиорентина - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 3,3
55'
Угловой
Фиорентина - Угловой
55'
Робин Госенс - 1-ый Гол
63'
Рафаэл Леау - 2-ой Гол
76'
Угловой
Милан - Угловой
86'
Рафаэл Леау - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 2:1 : 3,3

Превью матча Милан — Фиорентина

Команда Милан в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 17-10. Команда Фиорентина, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 19-18. Команда Милан в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Фиорентина забивает 2, пропускает 2.

Милан Милан
16
Франция
Мике Майгнан
5
Бельгия
Koni De Winter
46
Италия
Маттео Габбия
31
Сербия
Strahinja Pavlovic
56
Бельгия
Алексис Саелемакезерс
19
Франция
Юссуф Фофана
14
Хорватия
Лука Модрич
4
Италия
Самуэле Риччи
2
Эквадор
Первис Эступиньян
18
Франция
Кристофер Нкунку
10
Португалия
Рафаэл Леау
Тренер
Италия
Массимилиано Аллегри
Фиорентина Фиорентина
43
Испания
Дэвид Де Хеа
5
Хорватия
Марин Понграчич
18
Испания
Пабло Мари
6
Италия
Лука Раньери
2
Бразилия
Додо
8
Италия
Роландо Мандрагора
14
Италия
Ханс Николусси Кавилья
7
Швейцария
Симон Сом
29
Италия
Niccolo Fortini
91
Италия
Роберто Пикколи
10
Исландия
Алберт Тор Гудмундссон
Тренер
Италия
Стефано Пиоли

Статистика матча

Владение мячом
Милан Милан
56%
Фиорентина Фиорентина
44%
Атаки
114
105
Угловые
1
3
Фолы
2
1
Удары (всего)
1
0
Удары мимо ворот
10
4
Удары в створ ворот
4
1

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Ливио Маринелли (Италия).

икон Карточки

За последние 4 матчей судья показал 16 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4 за матч) и 1 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 50% (2 из 4 матчей) Ливио Маринелли назначал пенальти

Игры 7 тур
20.10.2025
Кремонезе
1:1
Удинезе
Завершен
19.10.2025
Милан
2:1
Фиорентина
Завершен
19.10.2025
Комо
2:0
Ювентус
Завершен
18.10.2025
Рома
0:1
Интер Милан
Завершен
18.10.2025
Пиза
0:0
Верона
Завершен
Комментарии к матчу
