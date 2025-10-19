Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия - Серия А : Милан — Фиорентина , 7 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Джузеппе Меацца . Судить этот матч будет Ливио Маринелли .

Превью матча Милан — Фиорентина

Команда Милан в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 17-10. Команда Фиорентина, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 19-18. Команда Милан в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Фиорентина забивает 2, пропускает 2.