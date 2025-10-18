Смотреть онлайн Рома - Интер Милан 18.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия - Серия А: Рома — Интер Милан, 7 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 21:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Олимпийский стадион. Судить этот матч будет Давиде Масса.
Превью матча Рома — Интер Милан
Команда Рома в последних 10 матчах одержала 7 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 12-6. Команда Интер Милан, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 23-10. Команда Рома в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Интер Милан забивает 2, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Давиде Масса (Италия).
За последние 12 матчей судья показал 50 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.2 за матч) и 2 красных (в среднем 0.2 за матч)
В 17% (2 из 12 матчей) Давиде Масса назначал пенальти