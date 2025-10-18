Фрибет 15000₽
18.10.2025

Смотреть онлайн Рома - Интер Милан 18.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИталияИталия - Серия А: РомаИнтер Милан, 7 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 21:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Олимпийский стадион. Судить этот матч будет Давиде Масса.

МСК, 7 тур, Стадион: Олимпийский стадион
Италия - Серия А
Рома
Завершен
0 : 1
18 октября 2025
Интер Милан
A Bonny 6'
Смотреть онлайн
A Bonny icon
6'
Счет после первого тайма 0:1
Матч закончился со счётом 0:1
Текстовая трансляция
6'
A Bonny - 1-ый Гол
9'
Угловой
Интер Милан - Угловой
13'
Угловой
Рома - Угловой
27'
Угловой
Рома - Угловой
48'
Угловой
Интер Милан - Угловой
51'
Угловой
Интер Милан - Угловой
53'
Угловой
Рома - Угловой
59'
Угловой
Рома - Угловой
71'
Угловой
Интер Милан - Угловой
86'
Угловой
Интер Милан - Угловой
Превью матча Рома — Интер Милан

Команда Рома в последних 10 матчах одержала 7 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 12-6. Команда Интер Милан, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 23-10. Команда Рома в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Интер Милан забивает 2, пропускает 1.

Рома Рома
99
Бельгия
Миле Свилар
22
Испания
Марио Хермосо
23
Италия
Джанлука Манчини
5
Франция
Эван Ндика
19
Турция
Зеки Челик
17
Франция
Куадио Коне
4
Италия
Брайан Кристанте
43
Бразилия
Wesley Franca
18
Аргентина
Matias Soule
7
Италия
Лоренцо Пеллегрини
21
Аргентина
Пауло Дибала
Тренер
Италия
Джан Пьеро Гасперини
Интер Милан Интер Милан
1
Швейцария
Ян Соммер
25
Швейцария
Мануэль Аканджи
15
Италия
Франческо Ачерби
95
Италия
Алессандро Бастони
2
Нидерланды
Дензел Думфрис
23
Италия
Николо Барелла
20
Турция
Хакан Чалханоглу
22
Армения
Генрих Мхитарян
32
Италия
Федерико Димарко
14
A Bonny
10
Аргентина
Лаутаро Мартинес
Тренер
Румыния
Кристиан Чиву

Статистика матча

Владение мячом
Рома Рома
57%
Интер Милан Интер Милан
43%
Атаки
80
66
Угловые
4
5
Фолы
17
29
Удары (всего)
11
10
Удары мимо ворот
10
9
Удары в створ ворот
5
3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Давиде Масса (Италия).

икон Карточки

За последние 12 матчей судья показал 50 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.2 за матч) и 2 красных (в среднем 0.2 за матч)

icon Пенальти

В 17% (2 из 12 матчей) Давиде Масса назначал пенальти

Игры 7 тур
20.10.2025
Кремонезе
1:1
Удинезе
Завершен
19.10.2025
Милан
2:1
Фиорентина
Завершен
19.10.2025
Комо
2:0
Ювентус
Завершен
18.10.2025
Рома
0:1
Интер Милан
Завершен
18.10.2025
Пиза
0:0
Верона
Завершен
